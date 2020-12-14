Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:вчера был в Ирпене по делам, огромное количество поврежденных домов. Как будто боевые действия до сих пор там ведуться, людям которые все еще хотят что-то купить было бы хорошо проехаться посмотреть чем все это может закончиться
Феодал написав:вчера был в Ирпене по делам, огромное количество поврежденных домов. Как будто боевые действия до сих пор там ведуться, людям которые все еще хотят что-то купить было бы хорошо проехаться посмотреть чем все это может закончиться
Цікаво, гроші виділяються, а відбудови нема...
дякую, бачив це відео, там справді цікава ситуация, у Бучі відновили навіть непошкоджені будинки, до Гостомеля поки не доїхав ну, а на Ірпінь - просто всі забили, хто зі мною не згоден - поїдьте подивіться
я как раз не обобщаю а намекаю что близость румынской границы не сделали богаче ни Черновцы ни юг Одесской области (там вообще депресняк). Что в Румынии, что в Польше полно депрессивных мест, где нет работы и прочие беды от безденежья, сильно похожие на наши. Может кроме коррупции.