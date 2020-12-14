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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11096110971109811099
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:вчера был в Ирпене по делам, огромное количество поврежденных домов.
Как будто боевые действия до сих пор там ведуться, людям которые все еще хотят что-то купить было бы хорошо проехаться посмотреть чем все это может закончиться

Цікаво, гроші виділяються, а відбудови нема...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:37

  BIGor написав:
  Феодал написав:вчера был в Ирпене по делам, огромное количество поврежденных домов.
Как будто боевые действия до сих пор там ведуться, людям которые все еще хотят что-то купить было бы хорошо проехаться посмотреть чем все это может закончиться

Цікаво, гроші виділяються, а відбудови нема...

дякую, бачив це відео, там справді цікава ситуация, у Бучі відновили навіть непошкоджені будинки, до Гостомеля поки не доїхав
ну, а на Ірпінь - просто всі забили, хто зі мною не згоден - поїдьте подивіться
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:А це звіт за червень >>>
https://youtu.be/2vVZFmbYWAE
З 50ї секунди безпосередньо про мою чергу))
Загалом затягнули вже здачу на 1рік і 2міс


на 48 секунде видео -
єто, судя по количеству электро счётчиков, выходит по 20 квартир на єтаже?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 14:57

  Bolt написав:Просто вы все ЕС обобщаете
  Bolt написав:Рядом с Черновцами Евросоюз,
я как раз не обобщаю а намекаю что близость румынской границы не сделали богаче ни Черновцы ни юг Одесской области (там вообще депресняк). Что в Румынии, что в Польше полно депрессивных мест, где нет работы и прочие беды от безденежья, сильно похожие на наши. Может кроме коррупции.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11096110971109811099
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