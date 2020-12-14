Боярка была все время в целости, до нее оккупанты не дошли.
Может быть вы с Бородянкой перепутали
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Додано: Суб 29 лип, 2023 19:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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