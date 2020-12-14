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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11097110981109911100
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 19:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:Может Ирпень и Боярка нужны как место выгула европейских чиновников?

Боярка была все время в целости, до нее оккупанты не дошли.
Может быть вы с Бородянкой перепутали
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 19:48

  beee написав:
hume написав:
  beee написав:Моему номеру телефона 15 лет, западло возвращается. Да и что такого сложного в гидроизоляции, хз

Сэкономить условных 150 уе.... такое, не те деньги, смысла нет
+++

николай обычно делает "немецким" супер-пупер материалом с ценником х10
чтобы не пожелтело и не отвалилось)))
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1
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции:
2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов
2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов
2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов
2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов
2025 год - 15-20 долларов
2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)

Материальные вещи и услуги будут стоить дорого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:11

  Zebra написав:Материальные вещи
к счастью, мы ничего не производим - нечему стоить дорого.
vitaliiangel
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