Боярка была все время в целости, до нее оккупанты не дошли.
Может быть вы с Бородянкой перепутали
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 19:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 29 лип, 2023 19:48
николай обычно делает "немецким" супер-пупер материалом с ценником х10
чтобы не пожелтело и не отвалилось)))
Додано: Суб 29 лип, 2023 21:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции:
2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов
2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов
2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов
2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов
2025 год - 15-20 долларов
2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)
Материальные вещи и услуги будут стоить дорого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.
Додано: Суб 29 лип, 2023 21:26
Плиточники Европы поедут в Украину на заработки ! А мы будем вводить квоты, принимаем только после экзамена по истории Украины, и знание стихов Шевченка. Ура!
Додано: Суб 29 лип, 2023 21:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Иногда кажется, что некоторые продавцы с реальностью не пересекаются. Они в своем мире. Интересно как они пришли к такому ценообразованию?!
По ляму уе за квартиру на Оболони)). Не знаток больших метражей, но на 250 метров общей площади приходится 110 метров жилой, больше половины нежилая.
Додано: Суб 29 лип, 2023 22:47
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