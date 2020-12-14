RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11097110981109911100
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 19:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:Может Ирпень и Боярка нужны как место выгула европейских чиновников?

Боярка была все время в целости, до нее оккупанты не дошли.
Может быть вы с Бородянкой перепутали
foxluck
 
Повідомлень: 480
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1569 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 19:48

  beee написав:
hume написав:
  beee написав:Моему номеру телефона 15 лет, западло возвращается. Да и что такого сложного в гидроизоляции, хз

Сэкономить условных 150 уе.... такое, не те деньги, смысла нет
+++

николай обычно делает "немецким" супер-пупер материалом с ценником х10
чтобы не пожелтело и не отвалилось)))
Прохожий
 
Повідомлень: 13152
З нами з: 05.06.13
Подякував: 898 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции:
2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов
2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов
2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов
2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов
2025 год - 15-20 долларов
2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)

Материальные вещи и услуги будут стоить дорого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12156
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:26


2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)


Плиточники Европы поедут в Украину на заработки ! А мы будем вводить квоты, принимаем только после экзамена по истории Украины, и знание стихов Шевченка. Ура!
Hotab
 
Повідомлень: 9547
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2034 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Иногда кажется, что некоторые продавцы с реальностью не пересекаются. Они в своем мире. Интересно как они пришли к такому ценообразованию?!
По ляму уе за квартиру на Оболони)). Не знаток больших метражей, но на 250 метров общей площади приходится 110 метров жилой, больше половины нежилая.

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 71709.html

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 80431.html
hume
 
Повідомлень: 9124
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:47

  Zebra написав:Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции:
2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов
2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов
2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов
2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов
2025 год - 15-20 долларов
2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)

Материальные вещи и услуги будут стоить дорого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.


Зображення
baraka
 
Повідомлень: 5344
З нами з: 09.10.12
Подякував: 856 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 23:26

  hume написав:Иногда кажется, что некоторые продавцы с реальностью не пересекаются. Они в своем мире. Интересно как они пришли к такому ценообразованию?!
По ляму уе за квартиру на Оболони)). Не знаток больших метражей, но на 250 метров общей площади приходится 110 метров жилой, больше половины нежилая.

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 71709.html

https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 80431.html


Первая - привет из жирных 2000-х.

За примерно эту сумму (может добавить пару сотек куе, но порядок понятен) можно дом купить в хорошем районе НЙ (не Манхеттен), возле океанских пляжей (3 минуты пехом).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15134
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7850 раз.
Подякували: 4790 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 23:38

  Zebra написав:Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции:
2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов
2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов
2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов
2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов
2025 год - 15-20 долларов
2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)

Материальные вещи и услуги будут стоить дорого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.


2004-2008 - 10-15 долларов Киев.
Я так понимаю, остальные цены тоже с потолка?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15134
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7850 раз.
Подякували: 4790 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 11097110981109911100
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2393, 2394, 2395
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23945 16189695
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лип, 2023 22:21
Zebra
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5797
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (478)
30.07.2023 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.