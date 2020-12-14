Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции: 2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов 2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов 2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов 2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов 2025 год - 15-20 долларов 2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)
Материальные вещи и услуги будут стоить дорого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.
Иногда кажется, что некоторые продавцы с реальностью не пересекаются. Они в своем мире. Интересно как они пришли к такому ценообразованию?! По ляму уе за квартиру на Оболони)). Не знаток больших метражей, но на 250 метров общей площади приходится 110 метров жилой, больше половины нежилая.
Zebra написав:Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции: 2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов 2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов 2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов 2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов 2025 год - 15-20 долларов 2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)
Материальные вещи и услуги будут стоить дорого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.
hume написав:Иногда кажется, что некоторые продавцы с реальностью не пересекаются. Они в своем мире. Интересно как они пришли к такому ценообразованию?! По ляму уе за квартиру на Оболони)). Не знаток больших метражей, но на 250 метров общей площади приходится 110 метров жилой, больше половины нежилая.
Zebra написав:Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции: 2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов 2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов 2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов 2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов 2025 год - 15-20 долларов 2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)
Материальные вещи и услуги будут стоить дорого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.
2004-2008 - 10-15 долларов Киев. Я так понимаю, остальные цены тоже с потолка?
Zebra написав:Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции: 2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов 2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов 2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов 2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов 2025 год - 15-20 долларов 2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)
Материальные вещи и услуги будут стоить дорого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.
2004-2008 - 10-15 долларов Киев. Я так понимаю, остальные цены тоже с потолка?
То были не рыночные расценки, а гастарбайтерские - потому заробитчанам нужно было снимать жилье, а оно стартовало от 300 баксов в Броварах, и от 500 в Киеве. Рыночная цена была 4-5 баксов по стране.