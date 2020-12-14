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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11098110991110011101
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00

На ринку нерухомості - повний штиль.
Продавці не готові знижувати ціну.
Покупці не бажають купляти за майже довоєнною вартістю.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:07

  beee написав:Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит


а не очково 220 під мокрими ногами мати? і навіщо, душ все рівно гріє підлогу за 10 секунд?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:12

trololo , УЗО ж є.

Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:19

  Hotab написав:trololo , УЗО ж є.

Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.

УЗО може не спрацювати.
Чи спрацювати не зразу.
Тому най пани розважаються з 220 вольт(((
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:32

  trololo написав:
  beee написав:Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит


а не очково 220 під мокрими ногами мати? і навіщо, душ все рівно гріє підлогу за 10 секунд?

у меня в ванной нет ни теплого пола, ни отопления, при -20 немного "свежо", а до -10 температура такая же как в комнатах, разницы никакой.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11098110991110011101
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