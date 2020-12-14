|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00
На ринку нерухомості - повний штиль.
Продавці не готові знижувати ціну.
Покупці не бажають купляти за майже довоєнною вартістю.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23301
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2480 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:07
beee написав:
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
а не очково 220 під мокрими ногами мати? і навіщо, душ все рівно гріє підлогу за 10 секунд?
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5533
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2606 раз.
- Подякували: 1378 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:12
trololo , УЗО ж є.
Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9551
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 2034 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:19
Hotab написав:trololo
, УЗО ж є.
Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.
УЗО може не спрацювати.
Чи спрацювати не зразу.
Тому най пани розважаються з 220 вольт(((
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23301
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2480 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:32
trololo написав: beee написав:
Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит
а не очково 220 під мокрими ногами мати? і навіщо, душ все рівно гріє підлогу за 10 секунд?
у меня в ванной нет ни теплого пола, ни отопления, при -20 немного "свежо", а до -10 температура такая же как в комнатах, разницы никакой.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18532
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2174 раз.
- Подякували: 3119 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|23952
|16190207
|
Нед 30 лип, 2023 09:00
Bolt
|
|1211
|5309241
|
|
|3
|5797
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|