На ринку нерухомості - повний штиль.
Продавці не готові знижувати ціну.
Покупці не бажають купляти за майже довоєнною вартістю.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00
На ринку нерухомості - повний штиль.
Продавці не готові знижувати ціну.
Покупці не бажають купляти за майже довоєнною вартістю.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:07
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:19
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:32
у меня в ванной нет ни теплого пола, ни отопления, при -20 немного "свежо", а до -10 температура такая же как в комнатах, разницы никакой.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:48
Не на том экономите. Из-за наличия кафеля, фаянса и постоянного тока воздуха через вытяжку, ванная - самое холодно помещение. Санузел без отопления была моя ошибка. В предыдущей квартире во время ремонта был убран полотенцесушитель, каждую зиму мы жалели об этом, температура в санузле была очень не комфортная. В новой, сейчас теплый пол от газового котла в ванной и душе, большой комбинированный полотенцесушитель на всю высоту стены - работает от котла и от электричества. Полы высыхают моментально, влаги-плесени нет и следа. Ну и комфортная температура
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:50
электрополотенцесушители продаются в ассортименте.
трубы от котла с отоплением заведены, повесить на них батарею не сложно и не дорого. Только нет смысла, потому что не холодно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 лип, 2023 09:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:51
якщо до цього нерухомість не була переоцінена.
назва гілки, й моя особиста думка - вартість нерухомості в нас трохи завищена.
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:54
относительно чего? Можем глянуть цены в соседних столицах. Дешевле только в Молдове. Из-за отсутствия ипотеки ликвидная недвижимость я бы сказал даже дешевая. А старый фонд местами переоценен. Учитывая сколько ещё нужно вложить в его реставрацию.
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank, vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|