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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 110991110011101111021110311104>
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00

На ринку нерухомості - повний штиль.
Продавці не готові знижувати ціну.
Покупці не бажають купляти за майже довоєнною вартістю.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:07

  beee написав:Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит


а не очково 220 під мокрими ногами мати? і навіщо, душ все рівно гріє підлогу за 10 секунд?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:12

trololo , УЗО ж є.

Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:19

  Hotab написав:trololo , УЗО ж є.

Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.

УЗО може не спрацювати.
Чи спрацювати не зразу.
Тому най пани розважаються з 220 вольт(((
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:32

  trololo написав:
  beee написав:Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит


а не очково 220 під мокрими ногами мати? і навіщо, душ все рівно гріє підлогу за 10 секунд?

у меня в ванной нет ни теплого пола, ни отопления, при -20 немного "свежо", а до -10 температура такая же как в комнатах, разницы никакой.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:48

  vitaliiangel написав:
  trololo написав:
  beee написав:Щель внизу слева у пола это стеновой трап геберит


а не очково 220 під мокрими ногами мати? і навіщо, душ все рівно гріє підлогу за 10 секунд?

у меня в ванной нет ни теплого пола, ни отопления, при -20 немного "свежо", а до -10 температура такая же как в комнатах, разницы никакой.

Не на том экономите. Из-за наличия кафеля, фаянса и постоянного тока воздуха через вытяжку, ванная - самое холодно помещение. Санузел без отопления была моя ошибка. В предыдущей квартире во время ремонта был убран полотенцесушитель, каждую зиму мы жалели об этом, температура в санузле была очень не комфортная. В новой, сейчас теплый пол от газового котла в ванной и душе, большой комбинированный полотенцесушитель на всю высоту стены - работает от котла и от электричества. Полы высыхают моментально, влаги-плесени нет и следа. Ну и комфортная температура
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:50

  whois2010 написав:В предыдущей квартире во время ремонта был убран полотенцесушитель, каждую зиму мы жалели об этом, температура в санузле была очень не комфортная.
электрополотенцесушители продаются в ассортименте.
  whois2010 написав:Санузел без отопления была моя ошибка.
трубы от котла с отоплением заведены, повесить на них батарею не сложно и не дорого. Только нет смысла, потому что не холодно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 лип, 2023 09:54, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:51

  vitaliiangel написав:хроники зубожиння. поезд Одесса Харьков, на завтра одно свободное место
цена 2700

Наш народ не боится никаких цен. Деньги обесцениваются со скоростью звука. До войны св Одесса Харьков стоил 1300. Самолёт 900. По недвижимости сейчас дно. не может всё вокруг дорожать, а недвижимость дешеветь. О том, как у людей "нет денег" пример с ценой билета.

якщо до цього нерухомість не була переоцінена.

назва гілки, й моя особиста думка - вартість нерухомості в нас трохи завищена.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:54

  Shaman написав:вартість нерухомості в нас трохи завищена.
относительно чего? Можем глянуть цены в соседних столицах. Дешевле только в Молдове. Из-за отсутствия ипотеки ликвидная недвижимость я бы сказал даже дешевая. А старый фонд местами переоценен. Учитывая сколько ещё нужно вложить в его реставрацию.
vitaliiangel
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