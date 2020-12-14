|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:58
vitaliiangel написав: whois2010 написав:
В предыдущей квартире во время ремонта был убран полотенцесушитель, каждую зиму мы жалели об этом, температура в санузле была очень не комфортная.
электрополотенцесушители продаются в ассортименте.
Вы мне открыли глаза. Но бывает, что там где есть розетка, не поставишь полотенцесушитель, а где место под полотенцесушитель, нет розетки для его включения. Ковырять кафель для прокладки дополнительного кабеля рука не поднималась. Говорю же, санузел без отопления была моя самая большая ошибка в том ремонте
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 09:59
hume написав:
Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию
. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
оце must have - це в тому що в нас ціни на енергетику ще популістські. візьмить ціну на еенергію - 7 грн, й сприйняття трохи зміниться. й населення не дуже помітило ціни на газ 30 грн й вище.
чомусь в розвинених країнах комфортна температура вважаються нижче, чим у нас.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3910
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 470 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:06
Shaman написав: hume написав:
Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию
. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
оце must have - це в тому що в нас ціни на енергетику ще популістські. візьмить ціну на еенергію - 7 грн, й сприйняття трохи зміниться. й населення не дуже помітило ціни на газ 30 грн й вище.
чомусь в розвинених країнах комфортна температура вважаються нижче, чим у нас.
Наявність теплої підлоги не означає обов'язок щодня її вмикати. Як і підтримувати температуру в 30 градусів.
Яка б не була ціна на електрику, а можливість ввімкнути теплу підлогу, хоч і ненадовго, цінна штука.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33506
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1393 раз.
- Подякували: 7796 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:08
vitaliiangel написав: Shaman написав:
вартість нерухомості в нас трохи завищена
.
относительно чего? Можем глянуть цены в соседних столицах. Дешевле только в Молдове. Из-за отсутствия ипотеки ликвидная недвижимость я бы сказал даже дешевая. А старый фонд местами переоценен. Учитывая сколько ещё нужно вложить в его реставрацию.
чому так? по-перше, яка собівартість будівництва - матеріали, послуги та інше - хто знає? чи це комерційна таємниця?
дізнаюсь, скажу.
в нас є така складова будівництва, як відкати - вони скільки складають - 25-30% вартості? з крадіжками я так розумію вже більш-менш ситуація краща, їх вже не допускають у великих масштабах.
ще фактор - співвідношення вартості житла й зарплат - неадекватне. в умовах відсутності нормальної іпотеки...
а хто ж купує житло? такої статистики немає, але гадаю більшість покупців первинки - це або інвестиції, або під оренду. в країни є прошарок людей, який має значні доходи, а от інвестувати їх особливо немає куди - тому вкладають їх в квартири. а от основну функцію - квартири для житла сучасне будівництво задовольняє набагато гірше
upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 30 лип, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 3910
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 470 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:08
Shaman
,
візьмить ціну на еенергію - 7 грн
Ощадливо ставитись до ресурсів потрібно і до цього прийдуть колись всі.
Проте я бачу інші сценарії економії. Наприклад : коли цілий день нема нікого вдома, то хай в санвузлі буде прохолодно . Все ж там прямий витяг тепла у вентканал і тому найсуттєвіші втрати. Але ввечері, коли всі повернулись додому, то саме тепла підлога створить комфорт і бажання туди зайти. Навіть коли повітря і стіни в санвузлі ще не нагрілися. Аналогічно можна заощаджувати і в спальнях. Це якщо дійсно вже заощаджувати.
З.І.
Фейслес випередив.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9556
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 2034 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:21
hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
Є тепла підлога. Не користуюсь. Регулятор без програматора. Поки нагріється- вже вихожу. Домашні включали на повну- забували виключати. Відключив автомат. Потрібно було б ставити регулятор зовні і на видноті. І з програматором.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3358
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1086 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:29
vitaliiangel написав: Shaman написав:
вартість нерухомості в нас трохи завищена
.
относительно чего? Можем глянуть цены в соседних столицах. Дешевле только в Молдове. Из-за отсутствия ипотеки ликвидная недвижимость я бы сказал даже дешевая. А старый фонд местами переоценен. Учитывая сколько ещё нужно вложить в его реставрацию.
В сегодняшней ситуации нельзя сравнивать цены на недвижимость с соседними столицами. Риски разные. Но сомневаюсь, что где-то в восточной Европе, в черте большого города, можно взять дешевле 1200 за метр
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9129
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1845 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:32
lel , ще там нюанси, могла гратись з потужністю кабеля і глибиною укладки. Можна отримати швидке нагрівання, і швидке охолодження поверхні підлоги. Або ж повільне (цікаве для користувачів нічних тарифів)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9556
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 2034 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:33
vitaliiangel написав: Shaman написав:
вартість нерухомості в нас трохи завищена
.
относительно чего? Можем глянуть цены в соседних столицах. Дешевле только в Молдове. Из-за отсутствия ипотеки ликвидная недвижимость я бы сказал даже дешевая. А старый фонд местами переоценен. Учитывая сколько ещё нужно вложить в его реставрацию.
Невже ти не розумієш???
В сусідніх державах - немає війни
Немає окупації 20% території.
Немає еміграції -6 млн жінок з дітьми.
Тому твої висновки - абсолютно хибні.
Чим флудити на форумі, поїдь на вихідні в Чернівці.
Побачиш, яке гарне місто.
Якщо немає грошей на потяг чи бензин, можеш електросамокатом.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 30 лип, 2023 10:33, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23303
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:33
Hotab написав:lel , ще там нюанси, могла гратись з потужністю кабеля і глибиною укладки. Можна отримати швидке нагрівання, і швидке охолодження поверхні підлоги. Або ж повільне (цікаве для користувачів нічних тарифів)
А який сенс вночі гріти санвузол?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33506
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1393 раз.
- Подякували: 7796 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23955
|16190326
|
|
|1211
|5309241
|
|
|3
|5797
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|