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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1110011101111021110311104>
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:58

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:В предыдущей квартире во время ремонта был убран полотенцесушитель, каждую зиму мы жалели об этом, температура в санузле была очень не комфортная.
электрополотенцесушители продаются в ассортименте.

Вы мне открыли глаза. Но бывает, что там где есть розетка, не поставишь полотенцесушитель, а где место под полотенцесушитель, нет розетки для его включения. Ковырять кафель для прокладки дополнительного кабеля рука не поднималась. Говорю же, санузел без отопления была моя самая большая ошибка в том ремонте
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 09:59

  hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.

оце must have - це в тому що в нас ціни на енергетику ще популістські. візьмить ціну на еенергію - 7 грн, й сприйняття трохи зміниться. й населення не дуже помітило ціни на газ 30 грн й вище.

чомусь в розвинених країнах комфортна температура вважаються нижче, чим у нас.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:
  hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.

оце must have - це в тому що в нас ціни на енергетику ще популістські. візьмить ціну на еенергію - 7 грн, й сприйняття трохи зміниться. й населення не дуже помітило ціни на газ 30 грн й вище.

чомусь в розвинених країнах комфортна температура вважаються нижче, чим у нас.

Наявність теплої підлоги не означає обов'язок щодня її вмикати. Як і підтримувати температуру в 30 градусів.
Яка б не була ціна на електрику, а можливість ввімкнути теплу підлогу, хоч і ненадовго, цінна штука.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:08

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:вартість нерухомості в нас трохи завищена.
относительно чего? Можем глянуть цены в соседних столицах. Дешевле только в Молдове. Из-за отсутствия ипотеки ликвидная недвижимость я бы сказал даже дешевая. А старый фонд местами переоценен. Учитывая сколько ещё нужно вложить в его реставрацию.

чому так? по-перше, яка собівартість будівництва - матеріали, послуги та інше - хто знає? чи це комерційна таємниця? :D дізнаюсь, скажу.

в нас є така складова будівництва, як відкати - вони скільки складають - 25-30% вартості? з крадіжками я так розумію вже більш-менш ситуація краща, їх вже не допускають у великих масштабах.

ще фактор - співвідношення вартості житла й зарплат - неадекватне. в умовах відсутності нормальної іпотеки...

а хто ж купує житло? такої статистики немає, але гадаю більшість покупців первинки - це або інвестиції, або під оренду. в країни є прошарок людей, який має значні доходи, а от інвестувати їх особливо немає куди - тому вкладають їх в квартири. а от основну функцію - квартири для житла сучасне будівництво задовольняє набагато гірше

upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 30 лип, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:08

Shaman ,

візьмить ціну на еенергію - 7 грн


Ощадливо ставитись до ресурсів потрібно і до цього прийдуть колись всі.
Проте я бачу інші сценарії економії. Наприклад : коли цілий день нема нікого вдома, то хай в санвузлі буде прохолодно . Все ж там прямий витяг тепла у вентканал і тому найсуттєвіші втрати. Але ввечері, коли всі повернулись додому, то саме тепла підлога створить комфорт і бажання туди зайти. Навіть коли повітря і стіни в санвузлі ще не нагрілися. Аналогічно можна заощаджувати і в спальнях. Це якщо дійсно вже заощаджувати.
З.І.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
Є тепла підлога. Не користуюсь. Регулятор без програматора. Поки нагріється- вже вихожу. Домашні включали на повну- забували виключати. Відключив автомат. Потрібно було б ставити регулятор зовні і на видноті. І з програматором.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:29

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:вартість нерухомості в нас трохи завищена.
относительно чего? Можем глянуть цены в соседних столицах. Дешевле только в Молдове. Из-за отсутствия ипотеки ликвидная недвижимость я бы сказал даже дешевая. А старый фонд местами переоценен. Учитывая сколько ещё нужно вложить в его реставрацию.

В сегодняшней ситуации нельзя сравнивать цены на недвижимость с соседними столицами. Риски разные. Но сомневаюсь, что где-то в восточной Европе, в черте большого города, можно взять дешевле 1200 за метр
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:32

lel , ще там нюанси, могла гратись з потужністю кабеля і глибиною укладки. Можна отримати швидке нагрівання, і швидке охолодження поверхні підлоги. Або ж повільне (цікаве для користувачів нічних тарифів)
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:33

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:вартість нерухомості в нас трохи завищена.
относительно чего? Можем глянуть цены в соседних столицах. Дешевле только в Молдове. Из-за отсутствия ипотеки ликвидная недвижимость я бы сказал даже дешевая. А старый фонд местами переоценен. Учитывая сколько ещё нужно вложить в его реставрацию.

Невже ти не розумієш???
В сусідніх державах - немає війни
Немає окупації 20% території.
Немає еміграції -6 млн жінок з дітьми.
Тому твої висновки - абсолютно хибні.
Чим флудити на форумі, поїдь на вихідні в Чернівці.
Побачиш, яке гарне місто.
Якщо немає грошей на потяг чи бензин, можеш електросамокатом.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 30 лип, 2023 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:lel , ще там нюанси, могла гратись з потужністю кабеля і глибиною укладки. Можна отримати швидке нагрівання, і швидке охолодження поверхні підлоги. Або ж повільне (цікаве для користувачів нічних тарифів)
А який сенс вночі гріти санвузол? :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 1110011101111021110311104>
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