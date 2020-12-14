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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11101111021110311104>
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:36

  Shaman написав:
  hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.

оце must have - це в тому що в нас ціни на енергетику ще популістські. візьмить ціну на еенергію - 7 грн, й сприйняття трохи зміниться. й населення не дуже помітило ціни на газ 30 грн й вище.

чомусь в розвинених країнах комфортна температура вважаються нижче, чим у нас.

Пользоваться теплым полом или нет дело личное, но бюджетные варианты есть на любой карман,, разница доходит до х2.

Цена на электроэнергию вопрос риторический, либо комфорт, либо экономим.
Общая тепература в квартире и холодная плитка вещи немного разные, особенно когда су более 4 метров.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:36

  hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию.

Шльопанці слабо купити і вдягнути?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 30 лип, 2023 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:37

  Shaman написав:ще фактор - співвідношення вартості житла й зарплат - неадекватне. в умовах відсутності нормальної іпотеки...

а хто ж купує житло? такої статистики немає, але гадаю більшість покупців первинки - це або інвестиції, або під оренду. в країни є прошарок людей, який має значні доходи, а от інвестувати їх особливо немає куди - тому вкладають їх в квартири. а от основну функцію - квартири для житла сучасне будівництво задовольняє набагато гірше

upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих.

В сёлах полно брошенных хат. Причина таких цен перемещение молодёжи из сел в города. А из мелких городов народ перемещается в крупные. Соответственно когда миграция закончится, увидим реальный ценник. И не факт что он будет ниже чем теперь. В селах пока ещё еще больше населения, чем квартир которые продаются в Киеве и обл.центрах. Под арендный спрос эти квартиры выкупят те, у кого деньги есть.
  Shaman написав:upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих.
гривневый депозит для тех у кого стальные нервы. Доходность долларового депозита в нормальном банке - нулевая. В ненормальном банке его вернут через фонд гривной по нерыночному курсу. Привет форвардам и прочим помойкам. Про разные моратории и заморозки даже писать не хочу, на моей памяти их было три.

Из этих 3х инструментов я бы выбрал именно недвижимость с её 8% годовых (до войны мои объекты давали 12-13%).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 лип, 2023 10:46, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:38

  Frant написав:
  hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.

Шльопанці слабо купити і вдягнути?

Бюджетные варианты есть на любой карман?)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:43

  Faceless написав:
Hotab написав:lel , ще там нюанси, могла гратись з потужністю кабеля і глибиною укладки. Можна отримати швидке нагрівання, і швидке охолодження поверхні підлоги. Або ж повільне (цікаве для користувачів нічних тарифів)
А який сенс вночі гріти санвузол? :mrgreen:

Не типу воно глибоко залягає в стяжці, і насправді теплим він стає вранці, тримає весь день за рахунок маси стяжки, до ночі стає холодним, і вночі знову по нічному тарифу гріється. Такий алгоритм не тільки для с/в, а взагалі всюди часто використовують. У кого весь день дома є люди, і вони весь день користуються с/в.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 30 лип, 2023 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:

2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)


Плиточники Европы поедут в Украину на заработки ! А мы будем вводить квоты, принимаем только после экзамена по истории Украины, и знание стихов Шевченка. Ура!
Дай БГ
beee
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:45

  Hotab написав:lel , ще там нюанси, могла гратись з потужністю кабеля і глибиною укладки. Можна отримати швидке нагрівання, і швидке охолодження поверхні підлоги. Або ж повільне (цікаве для користувачів нічних тарифів)

Даже при минимальном фиксировании теплого пола клеем на нём будет лежать основной клей +керамогранит в 9-11 мм. За 20 мин не прогреется.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:47

  hume написав:
  Shaman написав:
  hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.

оце must have - це в тому що в нас ціни на енергетику ще популістські. візьмить ціну на еенергію - 7 грн, й сприйняття трохи зміниться. й населення не дуже помітило ціни на газ 30 грн й вище.

чомусь в розвинених країнах комфортна температура вважаються нижче, чим у нас.

Пользоваться теплым полом или нет дело личное, но бюджетные варианты есть на любой карман,, разница доходит до х2.

Цена на электроэнергию вопрос риторический, либо комфорт, либо экономим.
Общая тепература в квартире и холодная плитка вещи немного разные, особенно когда су более 4 метров.

Когдато при строительстве дома, заложили 2 квадрата електрического пола в прихожей. Что то около 250 $ было. Потребление около 280 Вт. Ну, что сказать за 12 лет может раз пять его включали.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:50

  Bolt написав:Когдато при строительстве дома, заложили 2 квадрата електрического пола в прихожей. Что то около 250 $ было. Потребление около 280 Вт. Ну, что сказать за 12 лет может раз пять его включали.

Потому что в прихожей.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
Ходіть у тапцях. Сорян, "у шльопанцях"
А з мене, якось, досить. Учитывая опыт жизни в квартирах, теплый пол делаю везде. Особенно кайфово в осенний период, когда дубарь, а отопления нет
Востаннє редагувалось beee в Нед 30 лип, 2023 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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