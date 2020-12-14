Додано: Нед 30 лип, 2023 10:37

Shaman написав: ще фактор - співвідношення вартості житла й зарплат - неадекватне. в умовах відсутності нормальної іпотеки...



а хто ж купує житло? такої статистики немає, але гадаю більшість покупців первинки - це або інвестиції, або під оренду. в країни є прошарок людей, який має значні доходи, а от інвестувати їх особливо немає куди - тому вкладають їх в квартири. а от основну функцію - квартири для житла сучасне будівництво задовольняє набагато гірше



upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих. ще фактор - співвідношення вартості житла й зарплат - неадекватне. в умовах відсутності нормальної іпотеки...а хто ж купує житло? такої статистики немає, але гадаю більшість покупців первинки - це або інвестиції, або під оренду. в країни є прошарок людей, який має значні доходи, а от інвестувати їх особливо немає куди - тому вкладають їх в квартири. а от основну функцію - квартири для житла сучасне будівництво задовольняє набагато гіршеupd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих.

Shaman написав: upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих. upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих.

В сёлах полно брошенных хат. Причина таких цен перемещение молодёжи из сел в города. А из мелких городов народ перемещается в крупные. Соответственно когда миграция закончится, увидим реальный ценник. И не факт что он будет ниже чем теперь. В селах пока ещё еще больше населения, чем квартир которые продаются в Киеве и обл.центрах. Под арендный спрос эти квартиры выкупят те, у кого деньги есть.гривневый депозит для тех у кого стальные нервы. Доходность долларового депозита- нулевая. В ненормальном банке его вернут через фонд гривной по нерыночному курсу. Привет форвардам и прочим помойкам. Про разные моратории и заморозки даже писать не хочу, на моей памяти их было три.Из этих 3х инструментов я бы выбрал именно недвижимость с её 8% годовых (до войны мои объекты давали 12-13%).