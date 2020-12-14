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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 10:54
hume написав: Bolt написав:
Когдато при строительстве дома, заложили 2 квадрата електрического пола в прихожей. Что то около 250 $ было. Потребление около 280 Вт. Ну, что сказать за 12 лет может раз пять его включали.
Потому что в прихожей.
ЖДа я бы и ванной не включал. Жаба душит.
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Bolt
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Додано: Нед 30 лип, 2023 10:57
beee написав:
Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
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vitaliiangel
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:01
vitaliiangel написав: beee написав:
Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
Люблю прохладу. Но ледяной пол зимой, когда ноги сводит, ну вот никак не прикольно
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beee
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:04
hume написав:
Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
Теж так вважаю - особливо якщо ванна велика - до того ж швидко висихають калюжі якщо з душу виходиш)
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:06
vitaliiangel написав: beee написав:
Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
Плюс 14-16 - це хіба що для сну під теплою ковдрою - це бляха холодно для життя, для мене комфортно плюс 20
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:08
beee написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
Люблю прохладу. Но ледяной пол зимой, когда ноги сводит, ну вот никак не прикольно
снимал я гдето 5 квартир в период 2004-2011 разное было, но ледяного пола не помню. в родительском хруще не было отопления ни в ванной ни на кухне, тоже не помню чтобы кто то замёрз. Про свою уже писал выше.
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_Klim
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