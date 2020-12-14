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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11102111031110411105>
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:54

  hume написав:
  Bolt написав:Когдато при строительстве дома, заложили 2 квадрата електрического пола в прихожей. Что то около 250 $ было. Потребление около 280 Вт. Ну, что сказать за 12 лет может раз пять его включали.

Потому что в прихожей.

ЖДа я бы и ванной не включал. Жаба душит.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:57

  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
Люблю прохладу. Но ледяной пол зимой, когда ноги сводит, ну вот никак не прикольно
beee
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:04

  hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.

Теж так вважаю - особливо якщо ванна велика - до того ж швидко висихають калюжі якщо з душу виходиш)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:06

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25

Плюс 14-16 - це хіба що для сну під теплою ковдрою - це бляха холодно для життя, для мене комфортно плюс 20
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:08

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
Люблю прохладу. Но ледяной пол зимой, когда ноги сводит, ну вот никак не прикольно

снимал я где-то 5 квартир в период 2004-2011 там разное было, но ледяного пола не помню. в родительском хруще не было отопления ни в ванной ни на кухне, тоже не помню чтобы кто то замёрз. Про свою уже писал выше. У меня в ванной заведены трубы от котла на уровне пола, но ни разу не было желания повесить на них батарею. Потому что не надо.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 лип, 2023 11:11, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:09

  rjkz написав:
  Zebra написав:Нарастающий дефицит рабочей силы на примере стоимости укладки плитки за м2 и инфляции:
2006-2008 год - 20-25 грн - условно 4-5 долларов
2012-2013 год - 40-50 грн - 5-6 долларов
2015-2016 год - 80-120 грн - 4-5 долларов
2023 год - 400-500 грн - 11-13 долларов
2025 год - 15-20 долларов
2030 год - 30-50 долларов (мой прогноз)

Материальные вещи и услуги будут стоить джить орого. Очень дорого. На 5 пенсов будет только 1 рабочий рук. Кто больше в матрац отложил валюты, тот и наймет себе плиточника, остальные будут жить в дерьме с обесцененным матрацем.


2004-2008 - 10-15 долларов Киев.
Я так понимаю, остальные цены тоже с потолка?

Сколько стоит положить плитку в Эстонии,Латвии или Литве? Болгарию или даже Румынию из нас делать не будут.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мабуть тому що площа хруща і санузла в ньому така що достатньо пару раз похекати щоб було тепло) Ну і топили в хрущах так що і до 25 доходило, а як на кухні варити борщ то і до 28)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 12:23

  cherchiltank написав:Ну і топили в хрущах так що і до 25 доходило,
топить начали как ТЭЦ поднял цену в 10 раз. а в 90х - период моей юности, топили слабо. Но всё равно не мёрзли. И ледяного пола не помню.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

червень 2023 року став рекордним місяцем «єОселі» – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. У звіті організації від 19 липня йдеться, що на поточну дату видано 1989 кредитів, з них на купівлю житла у забудовника — 663.


ПС
Из-за возобновления работ на большинстве объектов Интергалбуд уведомил инвесторов о необходимости погашения рассрочки с 1.07. До этого платежи по рассрочке были заморожены.
hume
 
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