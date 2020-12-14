Додано: Нед 30 лип, 2023 11:08

beee написав: vitaliiangel написав: beee написав: Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию. Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию. вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25 вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25 Люблю прохладу. Но ледяной пол зимой, когда ноги сводит, ну вот никак не прикольно Люблю прохладу. Но ледяной пол зимой, когда ноги сводит, ну вот никак не прикольно

снимал я где-то 5 квартир в период 2004-2011 там разное было, но ледяного пола не помню. в родительском хруще не было отопления ни в ванной ни на кухне, тоже не помню чтобы кто то замёрз. Про свою уже писал выше. У меня в ванной заведены трубы от котла на уровне пола, но ни разу не было желания повесить на них батарею. Потому что не надо.