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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11102111031110411105
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:07

  hume написав:червень 2023 року став рекордним місяцем «єОселі» – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. У звіті організації від 19 липня йдеться, що на поточну дату видано 1989 кредитів, з них на купівлю житла у забудовника — 663.


ПС
Из-за возобновления работ на большинстве объектов Интергалбуд уведомил инвесторов о необходимости погашения рассрочки с 1.07. До этого платежи по рассрочке были заморожены.

За 9 місяців - 2000 кредитів - негусто
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:31

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25

Плюс 14-16 - це хіба що для сну під теплою ковдрою - це бляха холодно для життя, для мене комфортно плюс 20

При +14..16 повітря в квартирі , підлога з плитки буде відчуватись як лід. Це при +25 воно не напрягає, бо і так жарко.
Якщо лінолеуми, як часто в хрущах, то тоді не треба ніякі теплі підлоги.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 13:37

  cherchiltank написав:
  hume написав:червень 2023 року став рекордним місяцем «єОселі» – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. У звіті організації від 19 липня йдеться, що на поточну дату видано 1989 кредитів, з них на купівлю житла у забудовника — 663.


ПС
Из-за возобновления работ на большинстве объектов Интергалбуд уведомил инвесторов о необходимости погашения рассрочки с 1.07. До этого платежи по рассрочке были заморожены.

За 9 місяців - 2000 кредитів - негусто

В Июне около 500, то есть четверть. Посмотрим к концу года, по плану до 8 тысяч
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:01

  hume написав:червень 2023 року став рекордним місяцем «єОселі» – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. У звіті організації від 19 липня йдеться, що на поточну дату видано 1989 кредитів, з них на купівлю житла у забудовника — 663.


ПС
Из-за возобновления работ на большинстве объектов Интергалбуд уведомил инвесторов о необходимости погашения рассрочки с 1.07. До этого платежи по рассрочке были заморожены.

А если у кого то до 24.02 был соизмеримый доход в несколько куе/мес для погашения этой рассрочки за недострой, а потом он усох или физически пропал - там идут навстречу разбивая-отодвигая платежи до минимально допустимых или даже недострой этот продать не дают и задействуют какие то некислые штрафные санкции(а как же мораторий на них під час воєнного стану?)?
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 30 лип, 2023 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:01

  hume написав:
  cherchiltank написав:
  hume написав:червень 2023 року став рекордним місяцем «єОселі» – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. У звіті організації від 19 липня йдеться, що на поточну дату видано 1989 кредитів, з них на купівлю житла у забудовника — 663.


ПС
Из-за возобновления работ на большинстве объектов Интергалбуд уведомил инвесторов о необходимости погашения рассрочки с 1.07. До этого платежи по рассрочке были заморожены.

За 9 місяців - 2000 кредитів - негусто

В Июне около 500, то есть четверть. Посмотрим к концу года, по плану до 8 тысяч

Але у забудовника купили лише 10 відсотків - тобто будують мало або ціни зависокі
cherchiltank
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