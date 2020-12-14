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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:07
hume написав:
червень 2023 року став рекордним місяцем «єОселі» – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. У звіті організації від 19 липня йдеться, що на поточну дату видано 1989 кредитів, з них на купівлю житла у забудовника — 663.
ПС
Из-за возобновления работ на большинстве объектов Интергалбуд уведомил инвесторов о необходимости погашения рассрочки с 1.07. До этого платежи по рассрочке были заморожены.
За 9 місяців - 2000 кредитів - негусто
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cherchiltank
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:31
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
Плюс 14-16 - це хіба що для сну під теплою ковдрою - це бляха холодно для життя, для мене комфортно плюс 20
При +14..16 повітря в квартирі , підлога з плитки буде відчуватись як лід. Це при +25 воно не напрягає, бо і так жарко.
Якщо лінолеуми, як часто в хрущах, то тоді не треба ніякі теплі підлоги.
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Hotab
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:37
cherchiltank написав: hume написав:
червень 2023 року став рекордним місяцем «єОселі» – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. У звіті організації від 19 липня йдеться, що на поточну дату видано 1989 кредитів, з них на купівлю житла у забудовника — 663.
ПС
Из-за возобновления работ на большинстве объектов Интергалбуд уведомил инвесторов о необходимости погашения рассрочки с 1.07. До этого платежи по рассрочке были заморожены.
За 9 місяців - 2000 кредитів - негусто
В Июне около 500, то есть четверть. Посмотрим к концу года, по плану до 8 тысяч
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:01
hume написав:
червень 2023 року став рекордним місяцем «єОселі» – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. У звіті організації від 19 липня йдеться, що на поточну дату видано 1989 кредитів, з них на купівлю житла у забудовника — 663.
ПС
Из-за возобновления работ на большинстве объектов Интергалбуд уведомил инвесторов о необходимости погашения рассрочки с 1.07. До этого платежи по рассрочке были заморожены.
А если у кого то до 24.02 был соизмеримый доход в несколько куе/мес для погашения этой рассрочки за недострой, а потом он усох или физически пропал - там идут навстречу разбивая-отодвигая платежи до минимально допустимых или даже недострой этот продать не дают и задействуют какие то некислые штрафные санкции(а как же мораторий на них під час воєнного стану?)?
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 30 лип, 2023 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:01
hume написав: cherchiltank написав: hume написав:
червень 2023 року став рекордним місяцем «єОселі» – доступні кредити на власне житло отримало найбільше родин від моменту старту програми. У звіті організації від 19 липня йдеться, що на поточну дату видано 1989 кредитів, з них на купівлю житла у забудовника — 663.
ПС
Из-за возобновления работ на большинстве объектов Интергалбуд уведомил инвесторов о необходимости погашения рассрочки с 1.07. До этого платежи по рассрочке были заморожены.
За 9 місяців - 2000 кредитів - негусто
В Июне около 500, то есть четверть. Посмотрим к концу года, по плану до 8 тысяч
Але у забудовника купили лише 10 відсотків - тобто будують мало або ціни зависокі
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:19
барабашов написав:
А если у кого то до 24.02 был соизмеримый доход в несколько куе/мес для погашения этой рассрочки за недострой, а потом он усох или физически пропал - там идут навстречу разбивая-отодвигая платежи до минимально допустимых или даже недострой этот продать не дают и задействуют какие то некислые штрафные санкции(а как же мораторий на них під час вожнного стану?)?
Индивидуально можно порешать, но должна быть чёткая позиция, цель и остаток платежа. Одно дело когда просят продлить рассрочку на Н месяцев с четкой формулировкой, и совсем другое когда ситуация критическая.
Обычно есть пункт, что деньги можно вернуть, но в грн (даже если платили в привязке к уе) за исключением штрафной суммы - такое себе решение. Можно пробовать переуступить, это уже выгоднее.
В интересах застройщика иметь прогнозируемый денежный поток от рассрочки. Не знаю как в Интергале фиксировалась цена квадрата. С привязкой к уе, или в грн с повышением. Привязка к уе могла многим спутать планы. Очень интересно как в КАНе обстоят дела с рассрочкой, помимо привязки метра к уе, цена самого метра неадекват. Влезть в рассрочку с первоначальным 30% и ценой метра более 2куе сомнительная перспектива.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:26
cherchiltank написав:
Але у забудовника купили лише 10 відсотків - тобто будують мало або ціни зависокі
+Квартира без отделки, а это ещё несколько десятков тысяч уе, полгода времени, и три года жизни на стройке.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:34
Bershka та ZARA повертаються в Україну
Компанія Inditex вже не бачить великої загрози. Про це розповів голова Української ради торгових центрів.
Совсем плохи дела. Тільки їжа і вода. ТЦ забивают кольями, занепад і смута. А и в брокард новых поставок нет
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:53
vitaliiangel написав: Shaman написав:
upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих.
гривневый депозит для тех у кого стальные нервы. Доходность долларового депозита в нормальном банке
- нулевая. В ненормальном банке его вернут через фонд гривной по нерыночному курсу. Привет форвардам и прочим помойкам. Про разные моратории и заморозки даже писать не хочу, на моей памяти их было три.
Из этих 3х инструментов я бы выбрал именно недвижимость с её 8% годовых (до войны мои объекты давали 12-13%).
я про що й кажу - вибір інвестицій невеличкий.
у вас комерційна нерухомість. це перше. друге, це не Київ.
київські лендлорди, розкажіть скільки ROIC на квартирах. точніше, розкажіть, скільки коштує квартира, й скільки орендна плата за неї ж - ROIC ми порахуємо
. хоча б довоєнні ціни, зараз зрозуміло, що сумно.
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