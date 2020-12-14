Додано: Нед 30 лип, 2023 15:51

hume написав: Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда ходят друг за другом с небольшим лагом, сейчас аренда начинает понемногу отростать, а стоимость метра если и просела то минимально Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда ходят друг за другом с небольшим лагом, сейчас аренда начинает понемногу отростать, а стоимость метра если и просела то минимально

ситуация здоровая (в той мере, насколько это возможно).цены на еду и топливо сделали х2 а аренда упала в гривне и еще не отросла до довоенных уровней.Лорд же не лох сдавать актив за 3 копейки. Вот желающие сдавать дешево и кончились.Моему приятелю с мая 2022 уже дважды подняли аренду, весной с 7 до 9 и летом до 12. лорд так и сказал, ты типа чувак прикольный, но вокруг всё дорожает, какой смысл сдавать нормальную квартиру за бесценок? И куда арендатору деваться, не под мостом же жить. Можно поискать другую конуру, но где гарантия что и там не поднимут.Лорды мониторят цены и долго ниже рынка сдавать не будут. или арендатору идти снимать классом ниже, хрущ куда девушку стыдно привести.