Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда ходят друг за другом с небольшим лагом, сейчас аренда начинает понемногу отростать, а стоимость метра если и просела то минимально
ситуация здоровая (в той мере, насколько это возможно).
цены на еду и топливо сделали х2 а аренда упала в гривне и еще не отросла до довоенных уровней.
Лорд же не лох сдавать актив за 3 копейки. Вот желающие сдавать дешево и кончились.
Моему приятелю с мая 2022 уже дважды подняли аренду, весной с 7 до 9 и летом до 12. лорд так и сказал, ты типа чувак прикольный, но вокруг всё дорожает, какой смысл сдавать нормальную квартиру за бесценок? И куда арендатору деваться, не под мостом же жить. Можно поискать другую конуру, но где гарантия что и там не поднимут.
Лорды мониторят цены и долго ниже рынка сдавать не будут. или арендатору идти снимать классом ниже, хрущ куда девушку стыдно привести.
Shaman написав:київські лендлорди, розкажіть скільки ROIC на квартирах. точніше, розкажіть, скільки коштує квартира, й скільки орендна плата за неї ж - ROIC ми порахуємо . хоча б довоєнні ціни, зараз зрозуміло, що сумно.
Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда ходят друг за другом с небольшим лагом. Мы же имеем оттолкнувшуюся от дна аренду, а стоимость метра изначально если и просела то минимально. Можно даже не считать, невыгодно.
а скільки було до війни? мені здається й до війни було не дуже вигідно.
hume написав:Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда ходят друг за другом с небольшим лагом, сейчас аренда начинает понемногу отростать, а стоимость метра если и просела то минимально
ситуация здоровая (в той мере, насколько это возможно).
цены на еду и топливо сделали х2 а аренда упала в гривне и еще не отросла до довоенных уровней.
Лорд же не лох сдавать актив за 3 копейки. Вот желающие сдавать дешево и кончились.
Моему приятелю с мая 2022 уже дважды подняли аренду, весной с 7 до 9 и летом до 12. лорд так и сказал, ты типа чувак прикольный, но вокруг всё дорожает, какой смысл сдавать нормальную квартиру за бесценок? И куда арендатору деваться, не под мостом же жить. Можно поискать другую конуру, но где гарантия что и там не поднимут.
Лорды мониторят цены и долго ниже рынка сдавать не будут. или арендатору идти снимать классом ниже, хрущ куда девушку стыдно привести.
нижче ринку - звичайно ні. а от коли ринку немає? квартира з активу перетворюється на пасив - особливо взимку.
з 7 до 12 т грн за рік - надто багато, або 7 було замало на початку.
до 13.08 на поезд Львов Харьков нет ни одного билета а на 13.08 аж один билет за 3тыс люди массово возвращаются. шалом израиль, как бы до 20 таким темпом приятелю не подняли. учитывая что многим возвращаться некуда. Если арендовать, то либо там где дешево, либо там где есть работа.
Shaman написав:нижче ринку - звичайно ні. а от коли ринку немає?
жопа есть а слова нет? Это может в Бахмуте нет рынка, ну так его перенесли на Запад страны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 30 лип, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда ходят друг за другом с небольшим лагом, сейчас аренда начинает понемногу отростать, а стоимость метра если и просела то минимально
ситуация здоровая (в той мере, насколько это возможно).
цены на еду и топливо сделали х2 а аренда упала в гривне и еще не отросла до довоенных уровней.
Лорд же не лох сдавать актив за 3 копейки. Вот желающие сдавать дешево и кончились.
Моему приятелю с мая 2022 уже дважды подняли аренду, весной с 7 до 9 и летом до 12. лорд так и сказал, ты типа чувак прикольный, но вокруг всё дорожает, какой смысл сдавать нормальную квартиру за бесценок? И куда арендатору деваться, не под мостом же жить. Можно поискать другую конуру, но где гарантия что и там не поднимут.
Лорды мониторят цены и долго ниже рынка сдавать не будут. или арендатору идти снимать классом ниже, хрущ куда девушку стыдно привести.
Приятель мабуть доктор філософії - йому що кожен місяць тепер будуть підіймати?) договір у нього хоч є чи під кожну місячну оренду домовляються окремо?) спочатку олігархи на поздняках, зараз це - мені цікаво що могло коштувати весною 7 а зараз 12?)
Shaman написав:а скільки було до війни? мені здається й до війни було не дуже вигідно.
До войны это может быть 2015-18гг, когда порог входа на кржн был до неприличия низок, а может быть 19-21гг. Когда цены сделали Х 1,5. И нужно понимать что для вас значит приемлемый уровень окупаемости инвестиций? Тем более в недвижимость, для всех он разный.
hume написав:Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда ходят друг за другом с небольшим лагом, сейчас аренда начинает понемногу отростать, а стоимость метра если и просела то минимально
ситуация здоровая (в той мере, насколько это возможно).
цены на еду и топливо сделали х2 а аренда упала в гривне и еще не отросла до довоенных уровней.
Лорд же не лох сдавать актив за 3 копейки. Вот желающие сдавать дешево и кончились.
Моему приятелю с мая 2022 уже дважды подняли аренду, весной с 7 до 9 и летом до 12. лорд так и сказал, ты типа чувак прикольный, но вокруг всё дорожает, какой смысл сдавать нормальную квартиру за бесценок? И куда арендатору деваться, не под мостом же жить. Можно поискать другую конуру, но где гарантия что и там не поднимут.
Лорды мониторят цены и долго ниже рынка сдавать не будут. или арендатору идти снимать классом ниже, хрущ куда девушку стыдно привести.
Цены на все начали расти, включая аренду, а на недвижимость они и не падали. Что как бы намекает на нестандартную ситуцию. Если считать окупаемость актива от текущей цены актива цифра всегда будет приблизительно одинаковой, но в сложившейся ситуации она очень сильно отличается.
Shaman написав:київські лендлорди, розкажіть скільки ROIC на квартирах. точніше, розкажіть, скільки коштує квартира, й скільки орендна плата за неї ж - ROIC ми порахуємо . хоча б довоєнні ціни, зараз зрозуміло, що сумно.
Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда ходят друг за другом с небольшим лагом. Мы же имеем оттолкнувшуюся от дна аренду, а стоимость метра изначально если и просела то минимально. Можно даже не считать, невыгодно.
а скільки було до війни? мені здається й до війни було не дуже вигідно.