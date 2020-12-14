Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
Холодная плитка? Если делать звукоизоляцию под стяжку или под плитку на стяжку, то плитка будет иметь ту-же температуру, что и воздух над полом. При условии функционирования отопления. Если-же отопления нет, то да, електроподогрев выполняет функцию отопления. Когда-то был на семинаре, немцы проводили, в общем, самый здоровый с точки зрения эргономики - именно тот тип отопления, когда радиатор на стене. С точки зрения циркуляции воздуха. ЗЫ Я так понимаю, киевский рынок Дэви уже не тянет?
hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
Холодная плитка? Если делать звукоизоляцию под стяжку или под плитку на стяжку, то плитка будет иметь ту-же температуру, что и воздух над полом. При условии функционирования отопления. Если-же отопления нет, то да, електроподогрев выполняет функцию отопления. Когда-то был на семинаре, немцы проводили, в общем, самый здоровый с точки зрения эргономики - именно тот тип отопления, когда радиатор на стене. С точки зрения циркуляции воздуха. ЗЫ Я так понимаю, киевский рынок Дэви уже не тянет?
Не думаю що плитка буде мати ту ж температуру, треба у себе поміряти - скажу просто комфортна температура повітря - 21 градус зимою - але плитка буде все одно відчуватись холодною, а ось паркет - ні - думаю що справа не зовсім в градусах а в теплопроводимості чи хай фізики підкажуть)
trololo написав: а не очково 220 під мокрими ногами мати? і навіщо, душ все рівно гріє підлогу за 10 секунд?
у меня в ванной нет ни теплого пола, ни отопления, при -20 немного "свежо", а до -10 температура такая же как в комнатах, разницы никакой.
Не на том экономите. Из-за наличия кафеля, фаянса и постоянного тока воздуха через вытяжку, ванная - самое холодно помещение. Санузел без отопления была моя ошибка. В предыдущей квартире во время ремонта был убран полотенцесушитель, каждую зиму мы жалели об этом, температура в санузле была очень не комфортная. В новой, сейчас теплый пол от газового котла в ванной и душе, большой комбинированный полотенцесушитель на всю высоту стены - работает от котла и от электричества. Полы высыхают моментально, влаги-плесени нет и следа. Ну и комфортная температура
Не пробовали сделать более энергоэффективной квартиру? у меня всегда было закручено отопление, но кроме комнат везде плитка на полу. И тепло. И никакого электроподогрева. ЗЫ: для предотвращения появления грибка в мокрых зонах надо или целевые материалы покупать и/или добавлять в краски и фуги фунгицид. И будет вам щастя.
Shaman написав:вартість нерухомості в нас трохи завищена.
относительно чего? Можем глянуть цены в соседних столицах. Дешевле только в Молдове. Из-за отсутствия ипотеки ликвидная недвижимость я бы сказал даже дешевая. А старый фонд местами переоценен. Учитывая сколько ещё нужно вложить в его реставрацию.
В 2005-2008 была ипотека и цены на недвигу в Киеве догнали уровень НЙ на тот момент. Вы думаете это отображало реальную картину?
Для попередження цвілі треба щоб вентиляція була нормальна - фунгіциди не спасуть якщо там буде вологість - саме для цього і ставлять вентилятори на вентканали, в будь-якому випадку теплий пол в ванній кімнаті і санвузлі - маст хев, в мене ще й на кухні він стоїть)
whois2010 написав:В предыдущей квартире во время ремонта был убран полотенцесушитель, каждую зиму мы жалели об этом, температура в санузле была очень не комфортная.
электрополотенцесушители продаются в ассортименте.
Вы мне открыли глаза. Но бывает, что там где есть розетка, не поставишь полотенцесушитель, а где место под полотенцесушитель, нет розетки для его включения. Ковырять кафель для прокладки дополнительного кабеля рука не поднималась. Говорю же, санузел без отопления была моя самая большая ошибка в том ремонте
То есть, Вы не только не озаботились утеплительными материалами в квартире, но и плитку налепили прежде, чем сделали электрическую проводку? Про проект даже не спрашиваю, но хоть пытались продумать где у Вас что будет стоять? Стиралку подключаете через удлинитель из спальни?
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