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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11106111071110811109>
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:55

  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
Ходіть у тапцях. Сорян, "у шльопанцях"
А з мене, якось, досить. Учитывая опыт жизни в квартирах, теплый пол делаю везде. Особенно кайфово в осенний период, когда дубарь, а отопления нет


А как-же овноблок животворящий?
Неужели не спасает ОСЕНЬЮ от холода?
И каким образом в "украинском кирпиче" 2000-х я умудрялся зимой не включать отопление? Это-ж уже не осень.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:56

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
Люблю прохладу. Но ледяной пол зимой, когда ноги сводит, ну вот никак не прикольно


"Может что-то в консерватории подправить?" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 17:59

  cherchiltank написав:
  hume написав:Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.

Теж так вважаю - особливо якщо ванна велика - до того ж швидко висихають калюжі якщо з душу виходиш)


Вы вытерлись полотенцем, в ванне, бросьте его на пол, чтобы стать пока одеваете халат и не будет луж.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:05

  rjkz написав:[
Я так понимаю, киевский рынок Дэви уже не тянет?

Объясните, зачем нужен Devi? Теплый пол это обычный двужильный кабель на липком мате. Сомневаюсь,что кто-то покупает шведский или немецкий кабель для разводки электрики по квартире, все всегда брали Одессу или ЗП.
Devi отличается меньшей мощностью на метр кв., немного сказывается на потреблении в случае большого метража. Его забросить, проверить и забыть, регулятор естественно купить хороший. Я ещё в далёком 15ом году начал эксперименты с теплым полом проводить.
Большой разницы не заметил
Востаннє редагувалось hume в Нед 30 лип, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:12

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Теж так вважаю - особливо якщо ванна велика - до того ж швидко висихають калюжі якщо з душу виходиш)


Вы вытерлись полотенцем, в ванне, бросьте его на пол, чтобы стать пока одеваете халат и не будет луж.

Мы же говорим не о компромиссе, а о комфорте, который стоит копейки относительно общей суммы ремонта.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  beee написав:Bershka та ZARA повертаються в Україну

Компанія Inditex вже не бачить великої загрози. Про це розповів голова Української ради торгових центрів.

Совсем плохи дела. Тільки їжа і вода. ТЦ забивают кольями, занепад і смута. А и в брокард новых поставок нет

Ну тоді точно вгору - це без сумнівів, ви все ж таки походіть по торгових центрах - там пусто і ні бершка ні зара цього не виправить
Зараз був в Лавині, тут не проштовхнутися взагалі
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:18

  rjkz написав:
  whois2010 написав:Вы мне открыли глаза. Но бывает, что там где есть розетка, не поставишь полотенцесушитель, а где место под полотенцесушитель, нет розетки для его включения. Ковырять кафель для прокладки дополнительного кабеля рука не поднималась. Говорю же, санузел без отопления была моя самая большая ошибка в том ремонте


То есть, Вы не только не озаботились утеплительными материалами в квартире, но и плитку налепили прежде, чем сделали электрическую проводку?
Про проект даже не спрашиваю, но хоть пытались продумать где у Вас что будет стоять?
Стиралку подключаете через удлинитель из спальни?

Вам с такой проницательностью нужно бросать работу и начать покупать лотерейные билеты. Все то вы в свой хрустальный шар видите: и что как утеплено/не утеплено, и стиралку в спальне, и что материалы не правильные в санузле использованы. Прям в каждой дырке... специалист
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:26

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сейчас вам расскажут что демография на цену недвижимости не влияет
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:30

  Феодал написав:
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Там так в кінці і кажуть, що "буитокадорожать (С)"
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:32

  BIGor написав:
  Феодал написав:
  Успіх написав:

сейчас вам расскажут что демография на цену недвижимости не влияет
#буитдорожать

Там так в кінці і кажуть, що "буитокадорожать (С)"

для кумедных - 100%
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