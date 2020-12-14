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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11106111071110811109
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:37

  hume написав:
  барабашов написав:А если у кого то до 24.02 был соизмеримый доход в несколько куе/мес для погашения этой рассрочки за недострой, а потом он усох или физически пропал - там идут навстречу разбивая-отодвигая платежи до минимально допустимых или даже недострой этот продать не дают и задействуют какие то некислые штрафные санкции(а как же мораторий на них під час вожнного стану?)?

Индивидуально можно порешать, но должна быть чёткая позиция, цель и остаток платежа. Одно дело когда просят продлить рассрочку на Н месяцев с четкой формулировкой, и совсем другое когда ситуация критическая.

Обычно есть пункт, что деньги можно вернуть, но в грн (даже если платили в привязке к уе) за исключением штрафной суммы - такое себе решение. Можно пробовать переуступить, это уже выгоднее.

В интересах застройщика иметь прогнозируемый денежный поток от рассрочки. Не знаю как в Интергале фиксировалась цена квадрата. С привязкой к уе, или в грн с повышением. Привязка к уе могла многим спутать планы. Очень интересно как в КАНе обстоят дела с рассрочкой, помимо привязки метра к уе, цена самого метра неадекват. Влезть в рассрочку с первоначальным 30% и ценой метра более 2куе сомнительная перспектива.


То есть, обычно прописываемый в договорах пункт о форс-мажоре не действует?
Или ТПП не объявила форс-мажор?
Вроде как война с 2014 года.
rjkz
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  #<1 ... 11106111071110811109
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