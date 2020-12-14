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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11106111071110811109
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:37

  hume написав:
  барабашов написав:А если у кого то до 24.02 был соизмеримый доход в несколько куе/мес для погашения этой рассрочки за недострой, а потом он усох или физически пропал - там идут навстречу разбивая-отодвигая платежи до минимально допустимых или даже недострой этот продать не дают и задействуют какие то некислые штрафные санкции(а как же мораторий на них під час вожнного стану?)?

Индивидуально можно порешать, но должна быть чёткая позиция, цель и остаток платежа. Одно дело когда просят продлить рассрочку на Н месяцев с четкой формулировкой, и совсем другое когда ситуация критическая.

Обычно есть пункт, что деньги можно вернуть, но в грн (даже если платили в привязке к уе) за исключением штрафной суммы - такое себе решение. Можно пробовать переуступить, это уже выгоднее.

В интересах застройщика иметь прогнозируемый денежный поток от рассрочки. Не знаю как в Интергале фиксировалась цена квадрата. С привязкой к уе, или в грн с повышением. Привязка к уе могла многим спутать планы. Очень интересно как в КАНе обстоят дела с рассрочкой, помимо привязки метра к уе, цена самого метра неадекват. Влезть в рассрочку с первоначальным 30% и ценой метра более 2куе сомнительная перспектива.


То есть, обычно прописываемый в договорах пункт о форс-мажоре не действует?
Или ТПП не объявила форс-мажор?
Вроде как война с 2014 года.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:48

  rjkz написав:То есть, обычно прописываемый в договорах пункт о форс-мажоре не действует?
Или ТПП не объявила форс-мажор?
Вроде как война с 2014 года.

Вы же прекрасно знаете, что все договора прописаны под застройщика и пункт про форс мажор относится исключительно к застройщику. Пока строительство было заморожено рассрочку никто не платил, как только стройку возобновили попросили продолжить платить, у кого есть вопросы можно решить в индивидуальном порядке. Вроде нормально.

Кстати в 2008 НЕСТ практиковал приблизительно такую же схему с рассрочкой на замороженные объекты.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 18:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікаво який в лавині наплив і кого - там і до війни було напівпорожньо - може в супермаркеті?) людям все ж таки треба їсти)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:40

  Shaman написав:
  hume написав:
  Shaman написав:київські лендлорди, розкажіть скільки ROIC на квартирах. точніше, розкажіть, скільки коштує квартира, й скільки орендна плата за неї ж - ROIC ми порахуємо 8) . хоча б довоєнні ціни, зараз зрозуміло, що сумно.

Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда ходят друг за другом с небольшим лагом. Мы же имеем оттолкнувшуюся от дна аренду, а стоимость метра изначально если и просела то минимально. Можно даже не считать, невыгодно.

а скільки було до війни? мені здається й до війни було не дуже вигідно. :oops:


Если считать без амортизации и от точки удачного входа (начало 00-х и 2015), то вроде как очень ничего.
Если считать от текущих цен и амортизацию считать - грусть, печаль.
Если цена так-сяк, но грамотный ремонт, который предусматривает минимальную амортизацию, то доход идет и ладно.
Сейчас, когда инфляция даже самых сильных валют двузначная (только в этом году, надеюсь, загонят ВНУТРЕННЮЮ реальную (не сманипулированную) инфляцию доллара в однозначные числа, до этого года 2 как минимум была 20+, реальная, повторюсь, а не то,что они называют CPI), то наверное, я в этом профан, выгоднее иметь на руках физическое золото.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих.
гривневый депозит для тех у кого стальные нервы. Доходность долларового депозита в нормальном банке - нулевая. В ненормальном банке его вернут через фонд гривной по нерыночному курсу. Привет форвардам и прочим помойкам. Про разные моратории и заморозки даже писать не хочу, на моей памяти их было три.

Из этих 3х инструментов я бы выбрал именно недвижимость с её 8% годовых (до войны мои объекты давали 12-13%).

я про що й кажу - вибір інвестицій невеличкий.

у вас комерційна нерухомість. це перше. друге, це не Київ.

київські лендлорди, розкажіть скільки ROIC на квартирах. точніше, розкажіть, скільки коштує квартира, й скільки орендна плата за неї ж - ROIC ми порахуємо 8) . хоча б довоєнні ціни, зараз зрозуміло, що сумно.
Кому сумно?
Попробуйте арендуйте квартиру в севен или Славутич. Риелторы просто умоляют сдать вместо продажи.
Вот эти модные словечки чистой операционной прибыли после налога немного нелепы.
Стоимость квартиры 165 куе. Аренда 1200 около 8% годовых
beee
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:56

  beee написав:
Shaman написав:
  vitaliiangel написав:]гривневый депозит для тех у кого стальные нервы. Доходность долларового депозита в нормальном банке - нулевая. В ненормальном банке его вернут через фонд гривной по нерыночному курсу. Привет форвардам и прочим помойкам. Про разные моратории и заморозки даже писать не хочу, на моей памяти их было три.

Из этих 3х инструментов я бы выбрал именно недвижимость с её 8% годовых (до войны мои объекты давали 12-13%).

я про що й кажу - вибір інвестицій невеличкий.

у вас комерційна нерухомість. це перше. друге, це не Київ.

київські лендлорди, розкажіть скільки ROIC на квартирах. точніше, розкажіть, скільки коштує квартира, й скільки орендна плата за неї ж - ROIC ми порахуємо 8) . хоча б довоєнні ціни, зараз зрозуміло, що сумно.
Кому сумно?
Попробуйте арендуйте квартиру в севен или Славутич. Риелторы просто умоляют сдать вместо продажи.
Вот эти модные словечки чистой операционной прибыли после налога немного нелепы.
Стоимость квартиры 165 куе. Аренда 1200 около 8% годовых

1200 уо за оренду - як на мене, доволі вузький сегмент орендарів.

а при орендній платі 12-15 т грн вартість квартири має бути не вище 100-120 куо - й це 4% доходності.

така математика зрозуміла. але читаєш тут про квартири по 300 куо :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Підтверджую - Севен і Славутич рулять, проїжджав недавно повз - якийсь чувак на ренжі з сімʼєю стояв на колінах і просив йому здати двушка в Славутичі за 1000 баксів - так ленлорд взяв ту тисячу і шмагав його по пиці - страшне що робиться, і взагалі на поздняках якесь монтекарло, нарід вже зару в сміттєві баки викидає - бомжі доношують, а так всі в пол Сміт та дісквейрд, в метро всі говорять про біткоін і лондонську біржу і кажуть що Америці кірдик)
В общем поїхав я назад на Печерськ - там якось по домашньому, душевно - без цих понтів)
Востаннє редагувалось cherchiltank в Нед 30 лип, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 20:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хто хоче жити в жк севен - поспішайте - зараз повно обʼяв по 600 баксів за однокімнатну та по 1000 за двокімнатну - буде дорожче як мінімум вдвічі, доречі в комплексі є магазин швейних машин - шпунька- так хто вміє вишивати не пропаде - бо деякі мешканці вже з презирством поглядають на фабричну габану- тільки індивідуальний пошив)
cherchiltank
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