hume написав:

барабашов написав: А если у кого то до 24.02 был соизмеримый доход в несколько куе/мес для погашения этой рассрочки за недострой, а потом он усох или физически пропал - там идут навстречу разбивая-отодвигая платежи до минимально допустимых или даже недострой этот продать не дают и задействуют какие то некислые штрафные санкции(а как же мораторий на них під час вожнного стану?)? А если у кого то до 24.02 был соизмеримый доход в несколько куе/мес для погашения этой рассрочки за недострой, а потом он усох или физически пропал - там идут навстречу разбивая-отодвигая платежи до минимально допустимых или даже недострой этот продать не дают и задействуют какие то некислые штрафные санкции(а как же мораторий на них під час вожнного стану?)?

Индивидуально можно порешать, но должна быть чёткая позиция, цель и остаток платежа. Одно дело когда просят продлить рассрочку на Н месяцев с четкой формулировкой, и совсем другое когда ситуация критическая.Обычно есть пункт, что деньги можно вернуть, но в грн (даже если платили в привязке к уе) за исключением штрафной суммы - такое себе решение. Можно пробовать переуступить, это уже выгоднее.В интересах застройщика иметь прогнозируемый денежный поток от рассрочки. Не знаю как в Интергале фиксировалась цена квадрата. С привязкой к уе, или в грн с повышением. Привязка к уе могла многим спутать планы. Очень интересно как в КАНе обстоят дела с рассрочкой, помимо привязки метра к уе, цена самого метра неадекват. Влезть в рассрочку с первоначальным 30% и ценой метра более 2куе сомнительная перспектива.