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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:40
Shaman написав: hume написав: Shaman написав:
київські лендлорди, розкажіть скільки ROIC на квартирах. точніше, розкажіть, скільки коштує квартира, й скільки орендна плата за неї ж - ROIC ми порахуємо
. хоча б довоєнні ціни, зараз зрозуміло, що сумно.
Ситуация не здоровая. Обычно стоимость и аренда
ходят друг за другом с небольшим лагом. Мы же имеем оттолкнувшуюся от дна аренду, а стоимость метра изначально если и просела то минимально. Можно даже не считать, невыгодно.
а скільки було до війни? мені здається й до війни було не дуже вигідно.
Если считать без амортизации и от точки удачного входа (начало 00-х и 2015), то вроде как очень ничего.
Если считать от текущих цен и амортизацию считать - грусть, печаль.
Если цена так-сяк, но грамотный ремонт, который предусматривает минимальную амортизацию, то доход идет и ладно.
Сейчас, когда инфляция даже самых сильных валют двузначная (только в этом году, надеюсь, загонят ВНУТРЕННЮЮ реальную (не сманипулированную) инфляцию доллара в однозначные числа, до этого года 2 как минимум была 20+, реальная, повторюсь, а не то,что они называют CPI), то наверное, я в этом профан, выгоднее иметь на руках физическое золото.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:44
Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
upd купили квартиру та здаємо в оренду - який ROIC виходить? я гадаю ближче до вартості доларових депозитів, ніж гривневих.
гривневый депозит для тех у кого стальные нервы. Доходность долларового депозита в нормальном банке
- нулевая. В ненормальном банке его вернут через фонд гривной по нерыночному курсу. Привет форвардам и прочим помойкам. Про разные моратории и заморозки даже писать не хочу, на моей памяти их было три.
Из этих 3х инструментов я бы выбрал именно недвижимость с её 8% годовых (до войны мои объекты давали 12-13%).
я про що й кажу - вибір інвестицій невеличкий.
у вас комерційна нерухомість. це перше. друге, це не Київ.
київські лендлорди, розкажіть скільки ROIC на квартирах. точніше, розкажіть, скільки коштує квартира, й скільки орендна плата за неї ж - ROIC ми порахуємо
. хоча б довоєнні ціни, зараз зрозуміло, що сумно.
Кому сумно?
Попробуйте арендуйте квартиру в севен или Славутич. Риелторы просто умоляют сдать вместо продажи.
Вот эти модные словечки чистой операционной прибыли после налога немного нелепы.
Стоимость квартиры 165 куе. Аренда 1200 около 8% годовых
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Додано: Нед 30 лип, 2023 19:56
beee написав: Shaman написав: vitaliiangel написав:
]гривневый депозит для тех у кого стальные нервы. Доходность долларового депозита в нормальном банке
- нулевая. В ненормальном банке его вернут через фонд гривной по нерыночному курсу. Привет форвардам и прочим помойкам. Про разные моратории и заморозки даже писать не хочу, на моей памяти их было три.
Из этих 3х инструментов я бы выбрал именно недвижимость с её 8% годовых (до войны мои объекты давали 12-13%).
я про що й кажу - вибір інвестицій невеличкий.
у вас комерційна нерухомість. це перше. друге, це не Київ.
київські лендлорди, розкажіть скільки ROIC на квартирах. точніше, розкажіть, скільки коштує квартира, й скільки орендна плата за неї ж - ROIC ми порахуємо
. хоча б довоєнні ціни, зараз зрозуміло, що сумно.
Кому сумно?
Попробуйте арендуйте квартиру в севен или Славутич. Риелторы просто умоляют сдать вместо продажи.
Вот эти модные словечки чистой операционной прибыли после налога немного нелепы.
Стоимость квартиры 165 куе. Аренда 1200 около 8% годовых
1200 уо за оренду - як на мене, доволі вузький сегмент орендарів.
а при орендній платі 12-15 т грн вартість квартири має бути не вище 100-120 куо - й це 4% доходності.
така математика зрозуміла. але читаєш тут про квартири по 300 куо
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Shaman
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Додано: Нед 30 лип, 2023 20:07
Хто хоче жити в жк севен - поспішайте - зараз повно обʼяв по 600 баксів за однокімнатну та по 1000 за двокімнатну - буде дорожче як мінімум вдвічі, доречі в комплексі є магазин швейних машин - шпунька- так хто вміє вишивати не пропаде - бо деякі мешканці вже з презирством поглядають на фабричну габану- тільки індивідуальний пошив)
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cherchiltank
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Додано: Нед 30 лип, 2023 21:43
cherchiltank написав: rjkz написав: hume написав:
Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.
Холодная плитка?
Если делать звукоизоляцию под стяжку или под плитку на стяжку, то плитка будет иметь ту-же температуру, что и воздух над полом. При условии функционирования отопления. Если-же отопления нет, то да, електроподогрев выполняет функцию отопления.
Когда-то был на семинаре, немцы проводили, в общем, самый здоровый с точки зрения эргономики - именно тот тип отопления, когда радиатор на стене.
С точки зрения циркуляции воздуха.
ЗЫ
Я так понимаю, киевский рынок Дэви уже не тянет?
Не думаю що плитка буде мати ту ж температуру, треба у себе поміряти - скажу просто комфортна температура повітря - 21 градус зимою - але плитка буде все одно відчуватись холодною, а ось паркет - ні - думаю що справа не зовсім в градусах а в теплопроводимості чи хай фізики підкажуть)
Да, Вы чувствуете не "холод" плитки, а то, что она быстрей отводит тепло от Ваших ступней.
У меня под стяжкой звукотеплоизол, поэтому теплопотери через пол-перекрытие минимизированны.
Если при температуре на уровне головы 21 градус, то на уровне пола минимум 19.
Не такой уж холод, чтобы было некомфортно, но теплопередача плитки намного выше, чем дерева, поэтому кажется, что она "холодная".
Холодной она может быть, если стяжка лежит на перекрытии без разделительного слоя. Особенно в монолитных домах, где ограждающие конструкции опираются на перекрытие. То есть, перекрытие является "мостиком холода". В домах с несущими кирпичными стенами, если память не изменяет, 200-250 мм опирание плиты на стену, при общей толщине 510 мм. Таким образом, перекрытие не контактирует с наружной средой.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 21:45
cherchiltank написав:
А з приводу опалення - в санвузлах зазвичай батареї опалення немає а рушникосушарки якщо бойлер - холодні тому й це саме прхолодне місце в квартирі
Мы закрывали дверь в ванную только если кто принимает душ.
Поэтому температура в ванной всегда как в остальной квартире.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 21:47
cherchiltank написав:
Для попередження цвілі треба щоб вентиляція була нормальна - фунгіциди не спасуть якщо там буде вологість - саме для цього і ставлять вентилятори на вентканали, в будь-якому випадку теплий пол в ванній кімнаті і санвузлі - маст хев, в мене ще й на кухні він стоїть)
Фунгицид не удаляет грибок если он есть (грибок удаляется только механически), но не дает ему размножаться.
То есть, если вы добавите в затирку или краску на потолок фунгицид, то грибка не будет, но он будет, скажем, на занавеске для душа. Ее надо периодически менять.
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