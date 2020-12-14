Додано: Нед 30 лип, 2023 21:43

cherchiltank написав: rjkz написав: hume написав: Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели. Шлёпать зимой по холодной плитке удовольствие на любителя. В современных ремонтах, даже без претензии на модность, тёплый пол должен быть по умолчанию. Тем более на рынке представлены бюджетные модели.



Холодная плитка?

Если делать звукоизоляцию под стяжку или под плитку на стяжку, то плитка будет иметь ту-же температуру, что и воздух над полом. При условии функционирования отопления. Если-же отопления нет, то да, електроподогрев выполняет функцию отопления.

Когда-то был на семинаре, немцы проводили, в общем, самый здоровый с точки зрения эргономики - именно тот тип отопления, когда радиатор на стене.

С точки зрения циркуляции воздуха.

ЗЫ

Я так понимаю, киевский рынок Дэви уже не тянет? Холодная плитка?Если делать звукоизоляцию под стяжку или под плитку на стяжку, то плитка будет иметь ту-же температуру, что и воздух над полом. При условии функционирования отопления. Если-же отопления нет, то да, електроподогрев выполняет функцию отопления.Когда-то был на семинаре, немцы проводили, в общем, самый здоровый с точки зрения эргономики - именно тот тип отопления, когда радиатор на стене.С точки зрения циркуляции воздуха.ЗЫЯ так понимаю, киевский рынок Дэви уже не тянет?

Не думаю що плитка буде мати ту ж температуру, треба у себе поміряти - скажу просто комфортна температура повітря - 21 градус зимою - але плитка буде все одно відчуватись холодною, а ось паркет - ні - думаю що справа не зовсім в градусах а в теплопроводимості чи хай фізики підкажуть) Не думаю що плитка буде мати ту ж температуру, треба у себе поміряти - скажу просто комфортна температура повітря - 21 градус зимою - але плитка буде все одно відчуватись холодною, а ось паркет - ні - думаю що справа не зовсім в градусах а в теплопроводимості чи хай фізики підкажуть)

Да, Вы чувствуете не "холод" плитки, а то, что она быстрей отводит тепло от Ваших ступней.У меня под стяжкой звукотеплоизол, поэтому теплопотери через пол-перекрытие минимизированны.Если при температуре на уровне головы 21 градус, то на уровне пола минимум 19.Не такой уж холод, чтобы было некомфортно, но теплопередача плитки намного выше, чем дерева, поэтому кажется, что она "холодная".Холодной она может быть, если стяжка лежит на перекрытии без разделительного слоя. Особенно в монолитных домах, где ограждающие конструкции опираются на перекрытие. То есть, перекрытие является "мостиком холода". В домах с несущими кирпичными стенами, если память не изменяет, 200-250 мм опирание плиты на стену, при общей толщине 510 мм. Таким образом, перекрытие не контактирует с наружной средой.