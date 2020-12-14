винтик написав:толщина стен ,а также материал стен, играют более важную роль в микроклимате квартиры чем теплые, холодные , деревянные и иные полы или вентиляции ввех видов и форм , пару лет назад приобрел квартиру с толщиной стен 3 кирпича и еще и лоджией по всему периметру , могу сказать, что этой зимой несмотря на периодически отключаемоое отопление и иные невзгоды особого дискомфорта небыло, знакомые с модных новостроев приодили погрется.
У меня есть квартира с толщиной кирпичной кладки примерно 800 мм (дореволюционный кирпич 19,5 см). Зимой до января отопление (индивидуальное) включать не надо, летом жарко становится к середине августа. Кондиционера там нет.