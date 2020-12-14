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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11107111081110911110
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:04

  винтик написав:толщина стен ,а также материал стен, играют более важную роль в микроклимате квартиры чем теплые, холодные , деревянные и иные полы или вентиляции ввех видов и форм , пару лет назад приобрел квартиру с толщиной стен 3 кирпича и еще и лоджией по всему периметру , могу сказать, что этой зимой несмотря на периодически отключаемоое отопление и иные невзгоды особого дискомфорта небыло, знакомые с модных новостроев приодили погрется.


У меня есть квартира с толщиной кирпичной кладки примерно 800 мм (дореволюционный кирпич 19,5 см). Зимой до января отопление (индивидуальное) включать не надо, летом жарко становится к середине августа. Кондиционера там нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:57

это просто праздник какой то)))

сегодня на ветке бенефис николая
скучно в НЙ...
а может просто недержание? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 23:08

  rjkz написав:[
У меня под стяжкой звукотеплоизол, поэтому теплопотери через пол-перекрытие минимизированны.
.

По умолчанию под стяжкой всегда идёт вспененный материал "стенофон", до 8 мм, или около. Понятное дело это не полноценный теплозвукоизол, но он ограждает стяжку от плиты перекрытия и стен. Заморачиваться на этапе строительства с наполнением пола довольно хлопотно, проще попросить вообще не заливать стяжку в вашей квартире. Но я знаю, что вы заморочились.))

Если не ошибаюсь плиты в панельках тоньше, чем в монолитных домах, либо 160 мм без пустот, либо больше, но с пустотами. С такими перекрытиями можно задуматься касательно звукоизола, но он нужен в квартире сверху, можно ещё и им пол проплатить))

Качественный звукоизол крадёт много полезного пространства, там серьезные пироги нужно лепить. Максимум стены можно по кнауфу звукоизолировать.
hume
 
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  #<1 ... 11107111081110911110
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