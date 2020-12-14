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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11107111081110911110
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:04

  винтик написав:толщина стен ,а также материал стен, играют более важную роль в микроклимате квартиры чем теплые, холодные , деревянные и иные полы или вентиляции ввех видов и форм , пару лет назад приобрел квартиру с толщиной стен 3 кирпича и еще и лоджией по всему периметру , могу сказать, что этой зимой несмотря на периодически отключаемоое отопление и иные невзгоды особого дискомфорта небыло, знакомые с модных новостроев приодили погрется.


У меня есть квартира с толщиной кирпичной кладки примерно 800 мм (дореволюционный кирпич 19,5 см). Зимой до января отопление (индивидуальное) включать не надо, летом жарко становится к середине августа. Кондиционера там нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 22:57

это просто праздник какой то)))

сегодня на ветке бенефис николая
скучно в НЙ...
а может просто недержание? :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 23:08

  rjkz написав:[
У меня под стяжкой звукотеплоизол, поэтому теплопотери через пол-перекрытие минимизированны.
.

По умолчанию под стяжкой всегда идёт вспененный материал "стенофон", до 8 мм, или около. Понятное дело это не полноценный теплозвукоизол, но он ограждает стяжку от плиты перекрытия и стен. Заморачиваться на этапе строительства с наполнением пола довольно хлопотно, проще попросить вообще не заливать стяжку в вашей квартире. Но я знаю, что вы заморочились.))

Если не ошибаюсь плиты в панельках тоньше, чем в монолитных домах, либо 160 мм без пустот, либо больше, но с пустотами. С такими перекрытиями можно задуматься касательно звукоизола, но он нужен в квартире сверху, можно ещё и им пол проплатить))

Качественный звукоизол крадёт много полезного пространства, там серьезные пироги нужно лепить. Максимум стены можно по кнауфу звукоизолировать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 00:56

  cherchiltank написав:Хто хоче жити в жк севен - поспішайте - зараз повно обʼяв по 600 баксів за однокімнатну та по 1000 за двокімнатну - буде дорожче як мінімум вдвічі, доречі в комплексі є магазин швейних машин - шпунька- так хто вміє вишивати не пропаде - бо деякі мешканці вже з презирством поглядають на фабричну габану- тільки індивідуальний пошив)

Не понял, что это за ярмарка с такими ценами за квадрат?
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 01:02

  Прохожий написав:сегодня на ветке бенефис николая
скучно в НЙ...
а может просто недержание? :shock:

Смену в Уоллмарте сдал, с суток пришёл с паком Бада - и пошла жара под фудстемповские окорочка.
Особенно про Прадо по 37, которое по итогу оказалось покоцанным пакистанцами Фортунером
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 02:52

  Hotab написав:trololo , УЗО ж є.

Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.

Цены на строительные работы выросли кратно-непропорционально к стоимости квадратных метров в готовом виде за последние десяток-другоф лет. Это неоспоримый факт. Сужение маржи доходности из за увеличения стоимости рабочей силы продолжится. Либо сюда начнут ехать джамшуты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 05:06

  Прохожий написав:сегодня на ветке бенефис николая
скучно в НЙ...
а может просто недержание? :shock:


"Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии." :mrgreen:
А вот прохожего долго не было, пока я не вернулся.
Может запор мыслей? :shock:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 05:12

  hume написав:
  rjkz написав:[
У меня под стяжкой звукотеплоизол, поэтому теплопотери через пол-перекрытие минимизированны.
.

По умолчанию под стяжкой всегда идёт вспененный материал "стенофон", до 8 мм, или около. Понятное дело это не полноценный теплозвукоизол, но он ограждает стяжку от плиты перекрытия и стен. Заморачиваться на этапе строительства с наполнением пола довольно хлопотно, проще попросить вообще не заливать стяжку в вашей квартире. Но я знаю, что вы заморочились.))

Если не ошибаюсь плиты в панельках тоньше, чем в монолитных домах, либо 160 мм без пустот, либо больше, но с пустотами. С такими перекрытиями можно задуматься касательно звукоизола, но он нужен в квартире сверху, можно ещё и им пол проплатить))

Качественный звукоизол крадёт много полезного пространства, там серьезные пироги нужно лепить. Максимум стены можно по кнауфу звукоизолировать.


Да, Вы правы.
160 полнотелая плита и 330 пустотелая, преднапряженная.
На момент строительства договорился с прорабом, что стяжку не льют у меня и в квартире сверху.
Сделал и себе и им звуко и гидроизоляции и полноценную стяжку.
С каких пор и кто начал стенофон под стяжку пускать?
Я видел демферную ленту по периметру от строителей. И то далеко не везде.

Зы: Если память не изменяет, то стенофон - это просто фольгированный вспененный полиэтилен. Это не звукоизоляция. Хоть какой-то разделительный слой лучше никакого, но из 3мм вспененного полиэтилена под нагрузкой останется 0,5 мм.
Так что это никоим образом не звукоизоляция.
Востаннє редагувалось rjkz в Пон 31 лип, 2023 05:20, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 05:16

  барабашов написав:
  Прохожий написав:сегодня на ветке бенефис николая
скучно в НЙ...
а может просто недержание? :shock:

Смену в Уоллмарте сдал, с суток пришёл с паком Бада - и пошла жара под фудстемповские окорочка.
Особенно про Прадо по 37, которое по итогу оказалось покоцанным пакистанцами Фортунером


Та не, гружу апельсины бочками, а Прадо за 37 оказалось ушастым запором - не переймайтесь.
Щаз еще пойду под мост в коробке от холодильника ночевать, буду во сне строчить 100500 постов на форуме и выбешивать прохожего.
:mrgreen:
Смешные вы, ребятки, со своими надутыми пухлыми щечками и комплексами :lol:
rjkz
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  #<1 ... 11107111081110911110
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