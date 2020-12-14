|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:04
винтик написав:
толщина стен ,а также материал стен, играют более важную роль в микроклимате квартиры чем теплые, холодные , деревянные и иные полы или вентиляции ввех видов и форм , пару лет назад приобрел квартиру с толщиной стен 3 кирпича и еще и лоджией по всему периметру , могу сказать, что этой зимой несмотря на периодически отключаемоое отопление и иные невзгоды особого дискомфорта небыло, знакомые с модных новостроев приодили погрется.
У меня есть квартира с толщиной кирпичной кладки примерно 800 мм (дореволюционный кирпич 19,5 см). Зимой до января отопление (индивидуальное) включать не надо, летом жарко становится к середине августа. Кондиционера там нет.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15173
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7854 раз.
- Подякували: 4791 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 30 лип, 2023 22:57
сегодня на ветке бенефис николая
скучно в НЙ...
а может просто недержание?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13153
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 899 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 30 лип, 2023 23:08
rjkz написав:
[
У меня под стяжкой звукотеплоизол, поэтому теплопотери через пол-перекрытие минимизированны.
.
По умолчанию под стяжкой всегда идёт вспененный материал "стенофон", до 8 мм, или около. Понятное дело это не полноценный теплозвукоизол, но он ограждает стяжку от плиты перекрытия и стен. Заморачиваться на этапе строительства с наполнением пола довольно хлопотно, проще попросить вообще не заливать стяжку в вашей квартире. Но я знаю, что вы заморочились.))
Если не ошибаюсь плиты в панельках тоньше, чем в монолитных домах, либо 160 мм без пустот, либо больше, но с пустотами. С такими перекрытиями можно задуматься касательно звукоизола, но он нужен в квартире сверху, можно ещё и им пол проплатить))
Качественный звукоизол крадёт много полезного пространства, там серьезные пироги нужно лепить. Максимум стены можно по кнауфу звукоизолировать.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9141
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1845 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 31 лип, 2023 00:56
cherchiltank написав:
Хто хоче жити в жк севен - поспішайте - зараз повно обʼяв по 600 баксів за однокімнатну та по 1000 за двокімнатну - буде дорожче як мінімум вдвічі, доречі в комплексі є магазин швейних машин - шпунька- так хто вміє вишивати не пропаде - бо деякі мешканці вже з презирством поглядають на фабричну габану- тільки індивідуальний пошив)
Не понял, что это за ярмарка с такими ценами за квадрат?
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2065
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 01:02
Прохожий написав:
сегодня на ветке бенефис николая
скучно в НЙ...
а может просто недержание?
Смену в Уоллмарте сдал, с суток пришёл с паком Бада - и пошла жара под фудстемповские окорочка.
Особенно про Прадо по 37, которое по итогу оказалось покоцанным пакистанцами Фортунером
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3347
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 02:52
Hotab написав:trololo
, УЗО ж є.
Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.
Цены на строительные работы выросли кратно-непропорционально к стоимости квадратных метров в готовом виде за последние десяток-другоф лет. Это неоспоримый факт. Сужение маржи доходности из за увеличения стоимости рабочей силы продолжится. Либо сюда начнут ехать джамшуты.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12160
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1825 раз.
- Подякували: 2641 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 лип, 2023 05:06
Прохожий написав:
сегодня на ветке бенефис николая
скучно в НЙ...
а может просто недержание?
"Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии."
А вот прохожего долго не было, пока я не вернулся.
Может запор мыслей?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15173
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7854 раз.
- Подякували: 4791 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Пон 31 лип, 2023 05:12
hume написав: rjkz написав:
[
У меня под стяжкой звукотеплоизол, поэтому теплопотери через пол-перекрытие минимизированны.
.
По умолчанию под стяжкой всегда идёт вспененный материал "стенофон", до 8 мм, или около. Понятное дело это не полноценный теплозвукоизол, но он ограждает стяжку от плиты перекрытия и стен. Заморачиваться на этапе строительства с наполнением пола довольно хлопотно, проще попросить вообще не заливать стяжку в вашей квартире. Но я знаю, что вы заморочились.))
Если не ошибаюсь плиты в панельках тоньше, чем в монолитных домах, либо 160 мм без пустот, либо больше, но с пустотами. С такими перекрытиями можно задуматься касательно звукоизола, но он нужен в квартире сверху, можно ещё и им пол проплатить))
Качественный звукоизол крадёт много полезного пространства, там серьезные пироги нужно лепить. Максимум стены можно по кнауфу звукоизолировать.
Да, Вы правы.
160 полнотелая плита и 330 пустотелая, преднапряженная.
На момент строительства договорился с прорабом, что стяжку не льют у меня и в квартире сверху.
Сделал и себе и им звуко и гидроизоляции и полноценную стяжку.
С каких пор и кто начал стенофон под стяжку пускать?
Я видел демферную ленту по периметру от строителей. И то далеко не везде.
Зы: Если память не изменяет, то стенофон - это просто фольгированный вспененный полиэтилен. Это не звукоизоляция. Хоть какой-то разделительный слой лучше никакого, но из 3мм вспененного полиэтилена под нагрузкой останется 0,5 мм.
Так что это никоим образом не звукоизоляция.
Востаннє редагувалось rjkz
в Пон 31 лип, 2023 05:20, всього редагувалось 1 раз.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15173
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7854 раз.
- Подякували: 4791 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Пон 31 лип, 2023 05:16
барабашов написав: Прохожий написав:
сегодня на ветке бенефис николая
скучно в НЙ...
а может просто недержание?
Смену в Уоллмарте сдал, с суток пришёл с паком Бада - и пошла жара под фудстемповские окорочка.
Особенно про Прадо по 37, которое по итогу оказалось покоцанным пакистанцами Фортунером
Та не, гружу апельсины бочками, а Прадо за 37 оказалось ушастым запором - не переймайтесь.
Щаз еще пойду под мост в коробке от холодильника ночевать, буду во сне строчить 100500 постов на форуме и выбешивать прохожего.
Смешные вы, ребятки, со своими надутыми пухлыми щечками и комплексами
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15173
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7854 раз.
- Подякували: 4791 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23996
|16192591
|
Пон 31 лип, 2023 04:46
rjkz
|
|1211
|5309253
|
|
|3
|5799
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|