Додано: Нед 30 лип, 2023 23:08

rjkz написав: [

У меня под стяжкой звукотеплоизол, поэтому теплопотери через пол-перекрытие минимизированны.

. У меня под стяжкой звукотеплоизол, поэтому теплопотери через пол-перекрытие минимизированны.

По умолчанию под стяжкой всегда идёт вспененный материал "стенофон", до 8 мм, или около. Понятное дело это не полноценный теплозвукоизол, но он ограждает стяжку от плиты перекрытия и стен. Заморачиваться на этапе строительства с наполнением пола довольно хлопотно, проще попросить вообще не заливать стяжку в вашей квартире. Но я знаю, что вы заморочились.))Если не ошибаюсь плиты в панельках тоньше, чем в монолитных домах, либо 160 мм без пустот, либо больше, но с пустотами. С такими перекрытиями можно задуматься касательно звукоизола, но он нужен в квартире сверху, можно ещё и им пол проплатить))Качественный звукоизол крадёт много полезного пространства, там серьезные пироги нужно лепить. Максимум стены можно по кнауфу звукоизолировать.