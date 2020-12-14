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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11109111101111111112>
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:31

  Hotab написав:rjkz ,


С каких пор и кто начал стенофон под стяжку пускать?


Я у себя между плитой и стяжкой нашел пачки из-под сигарет и окурки . Новые технологии.
Не знаю, насколько хороши звукоизоляционные свойства этих упомянутых вами материалов, но на теплоизоляцию точно там рассчитывать не приходится. Для теплоизоляции надо 10см экструдированного ППС. Но кто ж потратит 10см высоты потолка на такое. Даже под ТП и то ужимаются, и 10см не стелят. .


Есть эффективные материалы, но они чуть дороже ППС.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:49

rjkz , они имеют какой-то на порядок лучше коеф. теплопроводности , чем 0.03 у экстр.ППС?? «Не верю»!!
Чудомаиериалов не существует, и все равно без необходимой толщины не обойтись.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Типа виброизоляцияЗображення
beee
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:04

  Proofy написав:
  cherchiltank написав:Хто хоче жити в жк севен - поспішайте - зараз повно обʼяв по 600 баксів за однокімнатну та по 1000 за двокімнатну - буде дорожче як мінімум вдвічі, доречі в комплексі є магазин швейних машин - шпунька- так хто вміє вишивати не пропаде - бо деякі мешканці вже з презирством поглядають на фабричну габану- тільки індивідуальний пошив)

Не понял, что это за ярмарка с такими ценами за квадрат?

Це оренда
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:05

  beee написав:У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия

Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:06

  Zebra написав:
  Hotab написав:trololo , УЗО ж є.

Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.

Цены на строительные работы выросли кратно-непропорционально к стоимости квадратных метров в готовом виде за последние десяток-другоф лет. Это неоспоримый факт. Сужение маржи доходности из за увеличения стоимости рабочей силы продолжится. Либо сюда начнут ехать джамшуты.

Джамшутів пилососить кацапія - сюди вони на 400 баксів не поїдуть - і це дуже добре
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:07

  rjkz написав:
  Hotab написав:rjkz ,


С каких пор и кто начал стенофон под стяжку пускать?


Я у себя между плитой и стяжкой нашел пачки из-под сигарет и окурки . Новые технологии.
Не знаю, насколько хороши звукоизоляционные свойства этих упомянутых вами материалов, но на теплоизоляцию точно там рассчитывать не приходится. Для теплоизоляции надо 10см экструдированного ППС. Но кто ж потратит 10см высоты потолка на такое. Даже под ТП и то ужимаются, и 10см не стелят. .


Есть эффективные материалы, но они чуть дороже ППС.

Які б матеріали не були - плитка все одно буде забирати тепло - буде некомфортно на ній стояти
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:08

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  Hotab написав:trololo , УЗО ж є.

Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.

Цены на строительные работы выросли кратно-непропорционально к стоимости квадратных метров в готовом виде за последние десяток-другоф лет. Это неоспоримый факт. Сужение маржи доходности из за увеличения стоимости рабочей силы продолжится. Либо сюда начнут ехать джамшуты.

Джамшутів пилососить кацапія - сюди вони на 400 баксів не поїдуть - і це дуже добре

Насправді - це дуже погано.
Ти навіть не розумієш, чому.
Відчувається 8 класів сільської школи і коридор. :mrgreen:
Як там "30 000 доларів на щорічний відпочинок своєї сімї"?
Вже витратив? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:08

  Frant написав:
  beee написав:У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия

Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє? :mrgreen:

А хто капці не носить? Я завжди босоніж ходжу по квартирі - нафіг ті капці
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  #<1 ... 11109111101111111112>
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