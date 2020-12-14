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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 08:31
Hotab написав:rjkz
,
С каких пор и кто начал стенофон под стяжку пускать?
Я у себя между плитой и стяжкой нашел пачки из-под сигарет и окурки . Новые технологии.
Не знаю, насколько хороши звукоизоляционные свойства этих упомянутых вами материалов, но на теплоизоляцию точно там рассчитывать не приходится. Для теплоизоляции надо 10см экструдированного ППС. Но кто ж потратит 10см высоты потолка на такое. Даже под ТП и то ужимаются, и 10см не стелят. .
Есть эффективные материалы, но они чуть дороже ППС.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 08:47
У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия
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Додано: Пон 31 лип, 2023 08:49
rjkz , они имеют какой-то на порядок лучше коеф. теплопроводности , чем 0.03 у экстр.ППС?? «Не верю»!!
Чудомаиериалов не существует, и все равно без необходимой толщины не обойтись.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:04
Proofy написав: cherchiltank написав:
Хто хоче жити в жк севен - поспішайте - зараз повно обʼяв по 600 баксів за однокімнатну та по 1000 за двокімнатну - буде дорожче як мінімум вдвічі, доречі в комплексі є магазин швейних машин - шпунька- так хто вміє вишивати не пропаде - бо деякі мешканці вже з презирством поглядають на фабричну габану- тільки індивідуальний пошив)
Не понял, что это за ярмарка с такими ценами за квадрат?
Це оренда
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:05
beee написав:
У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия
Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:06
Zebra написав: Hotab написав:trololo
, УЗО ж є.
Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.
Цены на строительные работы выросли кратно-непропорционально к стоимости квадратных метров в готовом виде за последние десяток-другоф лет. Это неоспоримый факт. Сужение маржи доходности из за увеличения стоимости рабочей силы продолжится. Либо сюда начнут ехать джамшуты.
Джамшутів пилососить кацапія - сюди вони на 400 баксів не поїдуть - і це дуже добре
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:07
rjkz написав: Hotab написав:rjkz
,
С каких пор и кто начал стенофон под стяжку пускать?
Я у себя между плитой и стяжкой нашел пачки из-под сигарет и окурки . Новые технологии.
Не знаю, насколько хороши звукоизоляционные свойства этих упомянутых вами материалов, но на теплоизоляцию точно там рассчитывать не приходится. Для теплоизоляции надо 10см экструдированного ППС. Но кто ж потратит 10см высоты потолка на такое. Даже под ТП и то ужимаются, и 10см не стелят. .
Есть эффективные материалы, но они чуть дороже ППС.
Які б матеріали не були - плитка все одно буде забирати тепло - буде некомфортно на ній стояти
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:08
cherchiltank написав: Zebra написав: Hotab написав:trololo
, УЗО ж є.
Зєбра вже до такого маразму дописався, торба.
Цены на строительные работы выросли кратно-непропорционально к стоимости квадратных метров в готовом виде за последние десяток-другоф лет. Это неоспоримый факт. Сужение маржи доходности из за увеличения стоимости рабочей силы продолжится. Либо сюда начнут ехать джамшуты.
Джамшутів пилососить кацапія - сюди вони на 400 баксів не поїдуть - і це дуже добре
Насправді - це дуже погано.
Ти навіть не розумієш, чому.
Відчувається 8 класів сільської школи і коридор.
Як там "30 000 доларів на щорічний відпочинок своєї сімї"?
Вже витратив?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:08
Frant написав: beee написав:
У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия
Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє?
А хто капці не носить? Я завжди босоніж ходжу по квартирі - нафіг ті капці
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