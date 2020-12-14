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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11109111101111111112
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  beee написав:У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия

Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє? :mrgreen:
Мені нормально. Но мужик тем и отличается, что думает вообще не о себе
beee
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:10

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  beee написав:У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия

Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє? :mrgreen:

А хто капці не носить? Я завжди босоніж ходжу по квартирі - нафіг ті капці

Без питань.
Робіть теплу електропідлогу повсюди. :mrgreen:
Тільки не забувайте платити за шарову електроенергію.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:11

  beee написав:
Frant написав:
  beee написав:У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия

Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє? :mrgreen:
Мені нормально. Но мужик тем и отличается, что думает вообще не о себе

Мені за державу боляче і неприємно.
Вона на грані зникнення.
Із-за таких уродів, як і ти, в тому числі.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  beee написав:
Frant написав:[quote="5604744:beee"]У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия

Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє? :mrgreen:
Мені нормально. Но мужик тем и отличается, что думает вообще не о себе

Мені за державу боляче і неприємно.
Вона на грані зникнення.
Із-за таких уродів, як і ти, в тому числі.[/quote]А я думаю, что это ты, урод такую жизнь устроил
beee
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  #<1 ... 11109111101111111112
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