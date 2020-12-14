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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 09:09
Frant написав: beee написав:
У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия
Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє?
Мені нормально. Но мужик тем и отличается, что думает вообще не о себе
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:10
cherchiltank написав: Frant написав: beee написав:
У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия
Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє?
А хто капці не носить? Я завжди босоніж ходжу по квартирі - нафіг ті капці
Без питань.
Робіть теплу електропідлогу повсюди.
Тільки не забувайте платити за шарову електроенергію.
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Frant
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:11
beee написав: Frant написав: beee написав:
У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия
Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє?
Мені нормально. Но мужик тем и отличается, что думает вообще не о себе
Мені за державу боляче і неприємно.
Вона на грані зникнення.
Із-за таких уродів, як і ти, в тому числі.
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Frant
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:17
Frant написав: beee написав:
Frant написав:[quote="5604744:beee"]У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия
Купити капці (тапочки - московитською мовлю) - не вистачає грошей, бєєє?
Мені нормально. Но мужик тем и отличается, что думает вообще не о себе
Мені за державу боляче і неприємно.
Вона на грані зникнення.
Із-за таких уродів, як і ти, в тому числі.[/quote]А я думаю, что это ты, урод такую жизнь устроил
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beee
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