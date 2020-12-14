RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11109111101111111112
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:23

Без питань.
Робіть теплу електропідлогу повсюди. :mrgreen:
Тільки не забувайте платити за шарову електроенергію.[/quote]
У нас електроенергія не така і дорога наразі - теплий пол ставиться по таймеру на ранок - вечір, порівнюючи з опаленням зимою - шара, до того ж площа санвузлів та кухні не така і велика щоб на цьому економити
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не можу зрозуміти чому по квартирі потрібно обов'язково ходити босоніж, а не в капцях, наприклад? Стільки проблем вирішується всього за 500 грн. Хоча в мене встановлена електрична тепла підлога під всією плиткою, але я розумію, що користуватись нею не буду - зробив про всяк випадок.
P.S. Революція у сфері прихованих плинтусів, що покищо не на часі. Повернемось до цього після війни: https://www.youtube.com/watch?v=kW4WRuThHCw
airmax78
 
Повідомлень: 42479
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:08

  airmax78 написав:Не можу зрозуміти чому по квартирі потрібно обов'язково ходити босоніж, а не в капцях, наприклад? Стільки проблем вирішується всього за 500 грн. Хоча в мене встановлена електрична тепла підлога під всією плиткою, але я розумію, що користуватись нею не буду - зробив про всяк випадок.
P.S. Революція у сфері прихованих плинтусів, що покищо не на часі. Повернемось до цього після війни: https://www.youtube.com/watch?v=kW4WRuThHCw

Не у всіх є 500 грн на капці - да і культури носіння капців як у Австрії в нас нема, нажаль, так ви повернулися з екзилб чи ні?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:09

  rjkz написав:На момент строительства договорился с прорабом, что стяжку не льют у меня и в квартире сверху.
Сделал и себе и им звуко и гидроизоляции и полноценную стяжку.


Вы опасный человек) ладно соседей сверху звукоизолировать, но зачем себя звукоизолировать от соседей снизу? Соседи снизу надеюсь оценили. В теплоизоляцию не сильно верю, дом многоэтажный, температура у всех приблизительно одинаковая.

  rjkz написав:С каких пор и кто начал стенофон под стяжку пускать?
Я видел демферную ленту по периметру от строителей. И то далеко не везде.

Зы: Если память не изменяет, то стенофон - это просто фольгированный вспененный полиэтилен.

Собственно с 2015 на всех объектах где ковыряли стяжку для переноса радиаторов был стенофон, помимо демпферной ленты. До 2015 уверен тоже.
hume
 
Повідомлень: 9144
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пока я делаю скрытый плинтус, сводил высоту конвекторов, уклонах душа - верха плитки, низа скрытых дверей, наружных углов, появляется плинтус "iPhone 14".
Выкинул нафиг айфон, перешёл на Самсунг. Тоже самое с плинтусом нужно сделать )
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 819
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:14

  Hotab написав:Для теплоизоляции надо 10см экструдированного ППС. Но кто ж потратит 10см высоты потолка на такое. Даже под ТП и то ужимаются, и 10см не стелят. .

10см это очень серьёзно, можно теплоизолироваться от фундамента.) Всегда нужно подходить с запасом
hume
 
Повідомлень: 9144
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:27

hume , сарказм понятен)
Но когда говорят «я теплоизолировался, положил n мм супермегапуперматериала», мне становится смешно. О, а еще «супернанокраска, 1мм которой работает как сантиметры ППС» :D
Такого материала не существует. И толщина любого материала для теплоизоляции должна исчисляться сантиметрами. Не мм. И физику в школе прогуливать нельзя)
Иначе во взрослой жизни потом мир вокруг кажется чудесным и удивительным. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 31 лип, 2023 10:33, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 9572
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2038 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:29

  beee написав:Пока я делаю скрытый плинтус, сводил высоту конвекторов, уклонах душа - верха плитки, низа скрытых дверей, наружных углов, появляется плинтус "iPhone 14".
Выкинул нафиг айфон, перешёл на Самсунг. Тоже самое с плинтусом нужно сделать )

До тіньового шву є питання як він буде в експлуатації. Найбільше питання в мене до зовнішніх кутів. Мені здається зачипитись за такий висячий нехай навіть на 10 мм в повітрі алюмінієвий кут буде досить травматично. Ну і здається мені що його стійкість при ручному прибиранні за допомогю пилосмокта або швабри також під великим питанням. Тобто для відео та фотосесії - все збс. В реальному житті - потрібно дивитись.
airmax78
 
Повідомлень: 42479
З нами з: 25.10.12
Подякував: 968 раз.
Подякували: 5208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 10:51

  hume написав:
  Hotab написав:Для теплоизоляции надо 10см экструдированного ППС. Но кто ж потратит 10см высоты потолка на такое. Даже под ТП и то ужимаются, и 10см не стелят. .

10см это очень серьёзно, можно теплоизолироваться от фундамента.) Всегда нужно подходить с запасом

10 см еппс зараз впринципі і є стандартом в приватному будівництві для ізоляції нижньої холодної плити. Робити таку ізоляцію між житловими поверхами - повна маячня.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:07

gonchik74 ,

Робити таку ізоляцію між житловими поверхами - повна маячня.


Маячня з точки зору втрати корисної висоти. А з очки зору фізики при використанні теплої підлоги - зовсім не маячня.
Чому коли між Т повітря в будинку (20град С) і плитою підлоги на землі з температурою близько нуля (тобто дельта складає 20 градусів) ви вважаєте за потрібне 10см ППС, а між квартирною теплою підлогою (де кабель або вода + 45 градусів С ) і сусідською квартирою , де повітря під стелею +25 градусів, ви вже не вважаєте за потрібне. Дельта температур та ж сама. Тобто втрати тепла будуть приблизно такі ж самі. Але вас чомусь це не хвилює, ви готові гріти сусіда знизу.
Hotab
 
Повідомлень: 9572
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2038 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11109111101111111112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2398, 2399, 2400
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23999 16193145
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 лип, 2023 10:34
hume
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4133)
31.07.2023 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.