Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Без питань. Робіть теплу електропідлогу повсюди. Тільки не забувайте платити за шарову електроенергію.[/quote] У нас електроенергія не така і дорога наразі - теплий пол ставиться по таймеру на ранок - вечір, порівнюючи з опаленням зимою - шара, до того ж площа санвузлів та кухні не така і велика щоб на цьому економити
Не можу зрозуміти чому по квартирі потрібно обов'язково ходити босоніж, а не в капцях, наприклад? Стільки проблем вирішується всього за 500 грн. Хоча в мене встановлена електрична тепла підлога під всією плиткою, але я розумію, що користуватись нею не буду - зробив про всяк випадок. P.S. Революція у сфері прихованих плинтусів, що покищо не на часі. Повернемось до цього після війни: https://www.youtube.com/watch?v=kW4WRuThHCw
airmax78 написав:Не можу зрозуміти чому по квартирі потрібно обов'язково ходити босоніж, а не в капцях, наприклад? Стільки проблем вирішується всього за 500 грн. Хоча в мене встановлена електрична тепла підлога під всією плиткою, але я розумію, що користуватись нею не буду - зробив про всяк випадок. P.S. Революція у сфері прихованих плинтусів, що покищо не на часі. Повернемось до цього після війни: https://www.youtube.com/watch?v=kW4WRuThHCw
Не у всіх є 500 грн на капці - да і культури носіння капців як у Австрії в нас нема, нажаль, так ви повернулися з екзилб чи ні?)
rjkz написав:На момент строительства договорился с прорабом, что стяжку не льют у меня и в квартире сверху. Сделал и себе и им звуко и гидроизоляции и полноценную стяжку.
Вы опасный человек) ладно соседей сверху звукоизолировать, но зачем себя звукоизолировать от соседей снизу? Соседи снизу надеюсь оценили. В теплоизоляцию не сильно верю, дом многоэтажный, температура у всех приблизительно одинаковая.
rjkz написав:С каких пор и кто начал стенофон под стяжку пускать? Я видел демферную ленту по периметру от строителей. И то далеко не везде.
Зы: Если память не изменяет, то стенофон - это просто фольгированный вспененный полиэтилен.
Собственно с 2015 на всех объектах где ковыряли стяжку для переноса радиаторов был стенофон, помимо демпферной ленты. До 2015 уверен тоже.
Пока я делаю скрытый плинтус, сводил высоту конвекторов, уклонах душа - верха плитки, низа скрытых дверей, наружных углов, появляется плинтус "iPhone 14". Выкинул нафиг айфон, перешёл на Самсунг. Тоже самое с плинтусом нужно сделать )
hume , сарказм понятен) Но когда говорят «я теплоизолировался, положил n мм супермегапуперматериала», мне становится смешно. О, а еще «супернанокраска, 1мм которой работает как сантиметры ППС» Такого материала не существует. И толщина любого материала для теплоизоляции должна исчисляться сантиметрами. Не мм. И физику в школе прогуливать нельзя) Иначе во взрослой жизни потом мир вокруг кажется чудесным и удивительным.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 31 лип, 2023 10:33, всього редагувалось 2 разів.
beee написав:Пока я делаю скрытый плинтус, сводил высоту конвекторов, уклонах душа - верха плитки, низа скрытых дверей, наружных углов, появляется плинтус "iPhone 14". Выкинул нафиг айфон, перешёл на Самсунг. Тоже самое с плинтусом нужно сделать )
До тіньового шву є питання як він буде в експлуатації. Найбільше питання в мене до зовнішніх кутів. Мені здається зачипитись за такий висячий нехай навіть на 10 мм в повітрі алюмінієвий кут буде досить травматично. Ну і здається мені що його стійкість при ручному прибиранні за допомогю пилосмокта або швабри також під великим питанням. Тобто для відео та фотосесії - все збс. В реальному житті - потрібно дивитись.
Робити таку ізоляцію між житловими поверхами - повна маячня.
Маячня з точки зору втрати корисної висоти. А з очки зору фізики при використанні теплої підлоги - зовсім не маячня. Чому коли між Т повітря в будинку (20град С) і плитою підлоги на землі з температурою близько нуля (тобто дельта складає 20 градусів) ви вважаєте за потрібне 10см ППС, а між квартирною теплою підлогою (де кабель або вода + 45 градусів С ) і сусідською квартирою , де повітря під стелею +25 градусів, ви вже не вважаєте за потрібне. Дельта температур та ж сама. Тобто втрати тепла будуть приблизно такі ж самі. Але вас чомусь це не хвилює, ви готові гріти сусіда знизу.