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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11110111111111211113
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 11:40

  Hotab написав:gonchik74 ,

Робити таку ізоляцію між житловими поверхами - повна маячня.


Маячня з точки зору втрати корисної висоти. А з очки зору фізики при використанні теплої підлоги - зовсім не маячня.
Чому коли між Т повітря в будинку (20град С) і плитою підлоги на землі з температурою близько нуля (тобто дельта складає 20 градусів) ви вважаєте за потрібне 10см ППС, а між квартирною теплою підлогою (де кабель або вода + 45 градусів С ) і сусідською квартирою , де повітря під стелею +25 градусів, ви вже не вважаєте за потрібне. Дельта температур та ж сама. Тобто втрати тепла будуть приблизно такі ж самі. Але вас чомусь це не хвилює, ви готові гріти сусіда знизу.


Теплый пол с датчиком находятся в 20 мм под покрытием, под ними ещё 250 мм бетона до соседней квартиры с похожим температурным режимом. При укладке эппс между ними всё ещё будет 60+мм той же стяжки. Сомневаюсь, что такая теплоизоляция существенно снизит теплопотери, тогда нужно клеить теплый пол сразу на эппс.

Заботы по укладке эппс под стяжку ВО ВСЕЙ квартире квест очень занимательный, целеустремлённым будет где развернуться и куда пристроить лишние деньги. На этом фоне теплопотери пола покажутся суетой.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:12

hume , в формуле теплопооерь через теплоизоляционный материал (ППС) или ограждающие конструкцию есть:
1. Т по одну сторону утеплителя (плита потолка вашего соседа, с Т порядка 25 град С )
2. Т по другую сторону (теплоноситель , то есть кабель или вода) , это 45 град и более
Дельта Т составляет 20 градусов.
3. Толщина ППС., и его коэффициент теплопроводности
Сколько вы будете терять через ППС толщиной 3 см или 5 см , или 10 см в сторону соседа - посчитать несложно. Где лежит датчик, и толщина стяжки над ТП имеют косвенное значение в вопросе перетока тепла от теплоносителя к соседу снизу. Просто мало кто заморачивается тем вопросом, что до 30% тепла своего ТП дарит нижнему соседу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:28

Frant , ну 30% то порогова величини, коли взагалі нема теплоізоляції, і тепло однаково йде вгору в кімнату, і вниз в плиту, гріючи сусіда. В реальних , де кілька см все ж кладуть, - може 10-20% тікає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:21

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25

Плюс 14-16 - це хіба що для сну під теплою ковдрою - це бляха холодно для життя, для мене комфортно плюс 20

при +16+ вже потрібно бути в двох штанах і валянках у приміщення, якщо робота за ПК/нотбуком, +21..23 вважається самою комфортною
flyman
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  #<1 ... 11110111111111211113
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