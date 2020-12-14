RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11110111111111211113
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:12

hume , в формуле теплопооерь через теплоизоляционный материал (ППС) или ограждающие конструкцию есть:
1. Т по одну сторону утеплителя (плита потолка вашего соседа, с Т порядка 25 град С )
2. Т по другую сторону (теплоноситель , то есть кабель или вода) , это 45 град и более
Дельта Т составляет 20 градусов.
3. Толщина ППС., и его коэффициент теплопроводности
Сколько вы будете терять через ППС толщиной 3 см или 5 см , или 10 см в сторону соседа - посчитать несложно. Где лежит датчик, и толщина стяжки над ТП имеют косвенное значение в вопросе перетока тепла от теплоносителя к соседу снизу. Просто мало кто заморачивается тем вопросом, что до 30% тепла своего ТП дарит нижнему соседу.
Hotab
 
Повідомлень: 9583
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 12:28

Frant , ну 30% то порогова величини, коли взагалі нема теплоізоляції, і тепло однаково йде вгору в кімнату, і вниз в плиту, гріючи сусіда. В реальних , де кілька см все ж кладуть, - може 10-20% тікає.
Hotab
 
Повідомлень: 9583
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 13:21

  cherchiltank написав:
  vitaliiangel написав:
  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25

Плюс 14-16 - це хіба що для сну під теплою ковдрою - це бляха холодно для життя, для мене комфортно плюс 20

при +16+ вже потрібно бути в двох штанах і валянках у приміщення, якщо робота за ПК/нотбуком, +21..23 вважається самою комфортною
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32028
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мышление коммуниста: олигархам на промку льготы, а потребителям х5. Всё сходится
Царя им подавай
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 820
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:37

  Hotab написав:hume , в формуле теплопооерь через теплоизоляционный материал (ППС) или ограждающие конструкцию есть:
1. Т по одну сторону утеплителя (плита потолка вашего соседа, с Т порядка 25 град С )
2. Т по другую сторону (теплоноситель , то есть кабель или вода) , это 45 град и более
Дельта Т составляет 20 градусов.
3. Толщина ППС., и его коэффициент теплопроводности
Сколько вы будете терять через ППС толщиной 3 см или 5 см , или 10 см в сторону соседа - посчитать несложно. Где лежит датчик, и толщина стяжки над ТП имеют косвенное значение в вопросе перетока тепла от теплоносителя к соседу снизу. Просто мало кто заморачивается тем вопросом, что до 30% тепла своего ТП дарит нижнему соседу.

Самый главный вопрос это как уложить эппс под стяжку, и каковы будут затраты. И даже при этом теплопотери останутся ибо та же стяжка остаётся под теплым полом. Обычно теплый пол без теплоизоляции устанавливается только в кухне, в среднем 8 квадратов при 16 метровой кухне. Даже считать ничего не нужно, заморачиваться с утеплителем себе дороже.

Не представляю как теплый пол может прогреть соседей снизу, мощность в среднем 150 ватт на метре кв. Вниз 250 мм бетона
hume
 
Повідомлень: 9146
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 14:44

hume ,
Не представляю как теплый пол может прогреть соседей снизу, мощность в среднем 150 ватт на метре кв. Вниз 250 мм бетона


Можно считать по формулам. Но если хочется именно представлять, это тоже не сложно . Когда под домом/квартирой есть неотапливаемый подвал, где 0 град С, и толщина пола составляет 250мм бетона (без никакого утепления) , вы же можете себе представить, как тепло из дома (квартиры) , где у пола +20 Т воздуха, улетает вниз в подвал? Через пол.
Почему вы не можете представить , что плита которая сверху нагрета до +45, а под плитой воздух (соседней квартиры) 20..25 градусов?? Разница температур ровно та же! А в теплопотерях она , и именно она имеет значение.
Hotab
 
Повідомлень: 9583
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11110111111111211113
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2398, 2399, 2400
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23999 16193473
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 лип, 2023 10:34
hume
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (282)
31.07.2023 15:12
Sense Bank (8947)
31.07.2023 15:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.