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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 12:12
hume , в формуле теплопооерь через теплоизоляционный материал (ППС) или ограждающие конструкцию есть:
1. Т по одну сторону утеплителя (плита потолка вашего соседа, с Т порядка 25 град С )
2. Т по другую сторону (теплоноситель , то есть кабель или вода) , это 45 град и более
Дельта Т составляет 20 градусов.
3. Толщина ППС., и его коэффициент теплопроводности
Сколько вы будете терять через ППС толщиной 3 см или 5 см , или 10 см в сторону соседа - посчитать несложно. Где лежит датчик, и толщина стяжки над ТП имеют косвенное значение в вопросе перетока тепла от теплоносителя к соседу снизу. Просто мало кто заморачивается тем вопросом, что до 30% тепла своего ТП дарит нижнему соседу.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 12:28
Frant , ну 30% то порогова величини, коли взагалі нема теплоізоляції, і тепло однаково йде вгору в кімнату, і вниз в плиту, гріючи сусіда. В реальних , де кілька см все ж кладуть, - може 10-20% тікає.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 13:21
cherchiltank написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
вы не жили в теплых домах когда зимой без отопления в квартире +14-16. или любите Ташкент +25
Плюс 14-16 - це хіба що для сну під теплою ковдрою - це бляха холодно для життя, для мене комфортно плюс 20
при +16+ вже потрібно бути в двох штанах і валянках у приміщення, якщо робота за ПК/нотбуком, +21..23 вважається самою комфортною
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Додано: Пон 31 лип, 2023 14:11
Мышление коммуниста: олигархам на промку льготы, а потребителям х5. Всё сходится
Царя им подавай
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Додано: Пон 31 лип, 2023 14:37
Hotab написав:hume
, в формуле теплопооерь через теплоизоляционный материал (ППС) или ограждающие конструкцию есть:
1. Т по одну сторону утеплителя (плита потолка вашего соседа, с Т порядка 25 град С )
2. Т по другую сторону (теплоноситель , то есть кабель или вода) , это 45 град и более
Дельта Т составляет 20 градусов.
3. Толщина ППС., и его коэффициент теплопроводности
Сколько вы будете терять через ППС толщиной 3 см или 5 см , или 10 см в сторону соседа - посчитать несложно. Где лежит датчик, и толщина стяжки над ТП имеют косвенное значение в вопросе перетока тепла от теплоносителя к соседу снизу. Просто мало кто заморачивается тем вопросом, что до 30% тепла своего ТП дарит нижнему соседу.
Самый главный вопрос это как уложить эппс под стяжку, и каковы будут затраты. И даже при этом теплопотери останутся ибо та же стяжка остаётся под теплым полом. Обычно теплый пол без теплоизоляции устанавливается только в кухне, в среднем 8 квадратов при 16 метровой кухне. Даже считать ничего не нужно, заморачиваться с утеплителем себе дороже.
Не представляю как теплый пол может прогреть соседей снизу, мощность в среднем 150 ватт на метре кв. Вниз 250 мм бетона
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hume
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Додано: Пон 31 лип, 2023 14:44
hume
,
Не представляю как теплый пол может прогреть соседей снизу, мощность в среднем 150 ватт на метре кв. Вниз 250 мм бетона
Можно считать по формулам. Но если хочется именно представлять
, это тоже не сложно . Когда под домом/квартирой есть неотапливаемый подвал, где 0 град С, и толщина пола составляет 250мм бетона (без никакого утепления) , вы же можете себе представить, как тепло из дома (квартиры) , где у пола +20 Т воздуха, улетает вниз в подвал? Через пол.
Почему вы не можете представить , что плита которая сверху нагрета до +45, а под плитой воздух (соседней квартиры) 20..25 градусов?? Разница температур ровно та же! А в теплопотерях она , и именно она имеет значение.
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Hotab
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Додано: Пон 31 лип, 2023 15:41
cherchiltank написав:
Есть эффективные материалы, но они чуть дороже ППС.
Які б матеріали не були - плитка все одно буде забирати тепло - буде некомфортно на ній стояти[/quote]
Если у Вас на уровне пола 19 градусов, а на уровне головы 20-21 - Вы не почувствуете особой разницы.
Если-же стяжка лежит на промерзающем (выше писал в каком случае) перекрытии без разделяющего слоя (хотя-бы тот-же стенофон, но лучше что-то посерьезней), то Вы своими ступнями будете греть (терять тепло) стяжку и плитку с клеем.
Есть технология укладки плитки на теплоизолирующий материал. Тогда плитка будет примерно комнатной температуры. Когда-то видел подобный материал, 9мм тогда был и эквивалент теплоизоляции 500 мм кирпичной кладки. Вроде слышал, что его или уже не выпускают или выпускают меньшей толщины. Немцы.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 15:57
beee написав:
Мышление коммуниста: олигархам на промку льготы, а потребителям х5. Всё сходится
Царя им подавай
Учитывая что много и чрезмерно домов вообще без газа и многие потребители в старом фонде принудительно отрезаны и от ЦО и от ГВ, то никакой ЭЭ по промтарифу даже мы пока не увидим, ибо могут и побить
Но при газе допустим 20-25/куб и курсе х1.5-2 раза всё может быть
И по 10 легко кВт/ч могут сделать
Но это в далёкой перспективе
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:06
hume написав: rjkz написав:
На момент строительства договорился с прорабом, что стяжку не льют у меня и в квартире сверху.Сделал и себе и им звуко и гидроизоляции и полноценную стяжку
.
Вы опасный человек) ладно соседей сверху звукоизолировать, но зачем себя звукоизолировать от соседей снизу? Соседи снизу надеюсь оценили. В теплоизоляцию не сильно верю, дом многоэтажный, температура у всех приблизительно одинаковая.
rjkz написав:
С каких пор и кто начал стенофон под стяжку пускать?
Я видел демферную ленту по периметру от строителей. И то далеко не везде.
Зы: Если память не изменяет, то стенофон - это просто фольгированный вспененный полиэтилен.
Собственно с 2015 на всех объектах где ковыряли стяжку для переноса радиаторов был стенофон, помимо демпферной ленты. До 2015 уверен тоже.
ЧТобы не доставлять беспокойства соседям снизу.
У меня с ними мир-дружба-жвачка.
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rjkz
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Додано: Пон 31 лип, 2023 16:11
Hotab написав:hume
, сарказм понятен)
Но когда говорят «я теплоизолировался, положил n мм супермегапуперматериала», мне становится смешно. О, а еще «супернанокраска, 1мм которой работает как сантиметры ППС»
Такого материала не существует. И толщина любого материала для теплоизоляции должна исчисляться сантиметрами. Не мм. И физику в школе прогуливать нельзя)
Иначе во взрослой жизни потом мир вокруг кажется чудесным и удивительным.
Спасибо, я люблю юмор.
В школе по физике занимал призовые места на олимпиадах.
В КИСИ вроде как тоже 5 лет проучился, на стройке до начальника участка доработался.
Надо будет немцам письмо написать, что то, что они выпускают - Хотаб в это не верит, пусть закрывают завод.
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