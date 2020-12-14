Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не представляю как теплый пол может прогреть соседей снизу, мощность в среднем 150 ватт на метре кв. Вниз 250 мм бетона
Можно считать по формулам. Но если хочется именно представлять, это тоже не сложно . Когда под домом/квартирой есть неотапливаемый подвал, где 0 град С, и толщина пола составляет 250мм бетона (без никакого утепления) , вы же можете себе представить, как тепло из дома (квартиры) , где у пола +20 Т воздуха, улетает вниз в подвал? Через пол. Почему вы не можете представить , что плита которая сверху нагрета до +45, а под плитой воздух (соседней квартиры) 20..25 градусов?? Разница температур ровно та же! А в теплопотерях она , и именно она имеет значение.
А нафіга гріти до 45? В мене стоїть на 28-30, взагалі рекомендують більше 35 не гріти - це ж не для опалення - а для комфорту
rjkz , я прошу от вас (и немцев) немногого: цифру коэф. теплопроводности волшебного материала. Олимпиады по физикам и математикам были и у меня. Диплом тоже технический (потому что летчики это и инженеры). Есть цифра?