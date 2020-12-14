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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11111111121111311114
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нафига я теплый пол сфоткал. Ладно сфоткал, зачем сюда притащил.
Это была фатальная ошибка
beee
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:04

  Hotab написав:hume ,
Не представляю как теплый пол может прогреть соседей снизу, мощность в среднем 150 ватт на метре кв. Вниз 250 мм бетона


Можно считать по формулам. Но если хочется именно представлять, это тоже не сложно . Когда под домом/квартирой есть неотапливаемый подвал, где 0 град С, и толщина пола составляет 250мм бетона (без никакого утепления) , вы же можете себе представить, как тепло из дома (квартиры) , где у пола +20 Т воздуха, улетает вниз в подвал? Через пол.
Почему вы не можете представить , что плита которая сверху нагрета до +45, а под плитой воздух (соседней квартиры) 20..25 градусов?? Разница температур ровно та же! А в теплопотерях она , и именно она имеет значение.

А нафіга гріти до 45? В мене стоїть на 28-30, взагалі рекомендують більше 35 не гріти - це ж не для опалення - а для комфорту
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:05

  beee написав:Нафига я теплый пол сфоткал. Ладно сфоткал, зачем сюда притащил.
Это была фатальная ошибка

Може ви ще біде поставили?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:05

rjkz , я прошу от вас (и немцев) немногого: цифру коэф. теплопроводности волшебного материала.
Олимпиады по физикам и математикам были и у меня. Диплом тоже технический (потому что летчики это и инженеры). Есть цифра?

Как в этой таблице по ссылке.

https://budportal.com.ua/articles/teplo ... materialov
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  beee написав:Нафига я теплый пол сфоткал. Ладно сфоткал, зачем сюда притащил.
Это была фатальная ошибка

Може ви ще біде поставили?)
Рановато мне до маразма
beee
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:45

  cherchiltank написав:
  Hotab написав:hume ,
Не представляю как теплый пол может прогреть соседей снизу, мощность в среднем 150 ватт на метре кв. Вниз 250 мм бетона


Можно считать по формулам. Но если хочется именно представлять, это тоже не сложно . Когда под домом/квартирой есть неотапливаемый подвал, где 0 град С, и толщина пола составляет 250мм бетона (без никакого утепления) , вы же можете себе представить, как тепло из дома (квартиры) , где у пола +20 Т воздуха, улетает вниз в подвал? Через пол.
Почему вы не можете представить , что плита которая сверху нагрета до +45, а под плитой воздух (соседней квартиры) 20..25 градусов?? Разница температур ровно та же! А в теплопотерях она , и именно она имеет значение.

А нафіга гріти до 45? В мене стоїть на 28-30, взагалі рекомендують більше 35 не гріти - це ж не для опалення - а для комфорту

мабуть, люди хочуть в душі сісти задницею на плитку на підлозі і щоб жир топило (щоб похудати)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 18:05

  beee написав:
cherchiltank написав:
  beee написав:Нафига я теплый пол сфоткал. Ладно сфоткал, зачем сюда притащил.
Это была фатальная ошибка

Може ви ще біде поставили?)
Рановато мне до маразма

А ось це ви здря- в мене малий там руки миє - дуже зручно - не треба підставку ставити)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 18:23

  Hotab написав:rjkz , я прошу от вас (и немцев) немногого: цифру коэф. теплопроводности волшебного материала.
Олимпиады по физикам и математикам были и у меня. Диплом тоже технический (потому что летчики это и инженеры). Есть цифра?

Как в этой таблице по ссылке.

https://budportal.com.ua/articles/teplo ... materialov

Як варіант - пенополиизоцианурат (λ=0.025) з товщиною 16 мм може будет альтернативою 500мм повнотілої цегли (λ = 0.77). Хоч і не 9мм, але суті влашування рішення з теплоізоляції, як на мене, це не міняє.
pret
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 18:49

  pret написав:
  Hotab написав:rjkz , я прошу от вас (и немцев) немногого: цифру коэф. теплопроводности волшебного материала.
Олимпиады по физикам и математикам были и у меня. Диплом тоже технический (потому что летчики это и инженеры). Есть цифра?

Как в этой таблице по ссылке.

https://budportal.com.ua/articles/teplo ... materialov

Як варіант - пенополиизоцианурат (λ=0.025) з товщиною 16 мм може будет альтернативою 500мм повнотілої цегли (λ = 0.77). Хоч і не 9мм, але суті влашування рішення з теплоізоляції, як на мене, це не міняє.

Полы на лагах решают эти проблемы передачи тепла.
Zebra
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