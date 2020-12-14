Hotab написав:

Не представляю как теплый пол может прогреть соседей снизу, мощность в среднем 150 ватт на метре кв. Вниз 250 мм бетона





Можно считать по формулам. Но если хочется именно, это тоже не сложно . Когда под домом/квартирой есть неотапливаемый подвал, где 0 град С, и толщина пола составляет 250мм бетона (без никакого утепления) , вы же можете себе представить, как тепло из дома (квартиры) , где у пола +20 Т воздуха, улетает вниз в подвал? Через пол.Почему вы не можете представить , что плита которая сверху нагрета до +45, а под плитой воздух (соседней квартиры) 20..25 градусов?? Разница температур ровно та же! А в теплопотерях она , и именно она имеет значение.