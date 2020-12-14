Hotab
упс, у николая начался запор
неожиданно...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 20:20
Тому що сусіди знизу можуть створити великий дискоморт сусідам зверху, якщо сусіди зверху не поважають спокій сусідів знизу. Бо звук, як і вібрації, вони проходять знизу вверх так само ефективно, як і навпаки. Навіть краще, бо коли вібрує пол, це думаю більше задоволення, ніж коли вібрує стеля.
Додано: Пон 31 лип, 2023 20:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Жив багато де але ніколи проблем не мав з шумом - хіба якщо діти плигають і носяться і одного разу на піаніно хтось грав - але від цього ніяка шумовзоляція не врятує
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|