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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11112111131111411115
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 19:54

Hotab
упс, у николая начался запор
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:20

  hume написав:
Вы опасный человек) ладно соседей сверху звукоизолировать, но зачем себя звукоизолировать от соседей снизу? Соседи снизу надеюсь оценили. В теплоизоляцию не сильно верю, дом многоэтажный, температура у всех приблизительно одинаковая.



Тому що сусіди знизу можуть створити великий дискоморт сусідам зверху, якщо сусіди зверху не поважають спокій сусідів знизу. Бо звук, як і вібрації, вони проходять знизу вверх так само ефективно, як і навпаки. Навіть краще, бо коли вібрує пол, це думаю більше задоволення, ніж коли вібрує стеля.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жив багато де але ніколи проблем не мав з шумом - хіба якщо діти плигають і носяться і одного разу на піаніно хтось грав - але від цього ніяка шумовзоляція не врятує
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