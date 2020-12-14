Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав: Вы опасный человек) ладно соседей сверху звукоизолировать, но зачем себя звукоизолировать от соседей снизу? Соседи снизу надеюсь оценили. В теплоизоляцию не сильно верю, дом многоэтажный, температура у всех приблизительно одинаковая.
Тому що сусіди знизу можуть створити великий дискоморт сусідам зверху, якщо сусіди зверху не поважають спокій сусідів знизу. Бо звук, як і вібрації, вони проходять знизу вверх так само ефективно, як і навпаки. Навіть краще, бо коли вібрує пол, це думаю більше задоволення, ніж коли вібрує стеля.
Як варіант - пенополиизоцианурат (λ=0.025) з товщиною 16 мм може будет альтернативою 500мм повнотілої цегли
З цією задачею справиться 20мм звичайного екстр. ППС з коеф. 0.030. Тобто революційності нема. Я думав rjkz з німцями запропонує дещо, що замінить 10см екстр. ППС хоча б на 5 см чогось інноваційного. Я вже не кажу про 10см ППС замінити на 1см наносвистогіперматеріалу (щоб дійсно була революція) . Нічого такого не існує.
Вакуум - прекрасний тепло і звукоізолятор. Зробіть той об'єм герметичний, поставте насос, щоб підтримувати його - і буде вам ідеальний теплоізолятор.
Як варіант - пенополиизоцианурат (λ=0.025) з товщиною 16 мм може будет альтернативою 500мм повнотілої цегли
З цією задачею справиться 20мм звичайного екстр. ППС з коеф. 0.030. Тобто революційності нема. Я думав rjkz з німцями запропонує дещо, що замінить 10см екстр. ППС хоча б на 5 см чогось інноваційного. Я вже не кажу про 10см ППС замінити на 1см наносвистогіперматеріалу (щоб дійсно була революція) . Нічого такого не існує.
Вакуум - прекрасний тепло і звукоізолятор. Зробіть той об'єм герметичний, поставте насос, щоб підтримувати його - і буде вам ідеальний теплоізолятор.
Всього нічого - зробити шар вакууму на площу хоча б кімнати і товщиною до 20 мм. Але то ж дрібниці. Головне, концепція відома П.С. Нульової теплопередачі все одно не буде, випромінення ніхто не відміняв
Hotab написав:rjkz , я прошу от вас (и немцев) немногого: цифру коэф. теплопроводности волшебного материала. Олимпиады по физикам и математикам были и у меня. Диплом тоже технический (потому что летчики это и инженеры). Есть цифра?
Hotab написав:З цією задачею справиться 20мм звичайного екстр. ППС з коеф. 0.030. Тобто революційності нема. Я думав rjkz з німцями запропонує дещо, що замінить 10см екстр. ППС хоча б на 5 см чогось інноваційного. Я вже не кажу про 10см ППС замінити на 1см наносвистогіперматеріалу (щоб дійсно була революція) . Нічого такого не існує.
Вакуум - прекрасний тепло і звукоізолятор. Зробіть той об'єм герметичний, поставте насос, щоб підтримувати його - і буде вам ідеальний теплоізолятор.
Всього нічого - зробити шар вакууму на площу хоча б кімнати і товщиною до 20 мм. Але то ж дрібниці. Головне, концепція відома П.С. Нульової теплопередачі все одно не буде, випромінення ніхто не відміняв
может пора уже стартануть ветку "строимдом/НЕнаучная фантастика" вместо загаживания ТЕМАТИЧЕСКОЙ ветки??? ну или пора к николаю на мусорную флудоветку типа эмиграции или "свободного общения" нипочём...
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 31 лип, 2023 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Самые лучшие нанопупершумотермоизоляционные материалы используются в премиальных авто, что официально продаются в Канаде(полно крупных городов с температурой зимой как в Магадане), в США на Аляске, в Норвегии/Швеции/Финке В авто 20++мм мат такого материала зачастую некуда пристроить и поэтому он идёт толщиной от силы в палец, особенно в плотно набитом моторном отсеке Целесообразно ли такой дорогой материал использовать в ремонте квартир, которые скоро по Франту будут проданы по цене этого же пуперремонта - не в курсе