RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11112111131111411115
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:20

  hume написав:
Вы опасный человек) ладно соседей сверху звукоизолировать, но зачем себя звукоизолировать от соседей снизу? Соседи снизу надеюсь оценили. В теплоизоляцию не сильно верю, дом многоэтажный, температура у всех приблизительно одинаковая.



Тому що сусіди знизу можуть створити великий дискоморт сусідам зверху, якщо сусіди зверху не поважають спокій сусідів знизу. Бо звук, як і вібрації, вони проходять знизу вверх так само ефективно, як і навпаки. Навіть краще, бо коли вібрує пол, це думаю більше задоволення, ніж коли вібрує стеля.
adeges
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 14.03.06
Подякував: 396 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 20:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жив багато де але ніколи проблем не мав з шумом - хіба якщо діти плигають і носяться і одного разу на піаніно хтось грав - але від цього ніяка шумовзоляція не врятує
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:31

  Hotab написав:pret ,


Як варіант - пенополиизоцианурат (λ=0.025) з товщиною 16 мм може будет альтернативою 500мм повнотілої цегли

З цією задачею справиться 20мм звичайного екстр. ППС з коеф. 0.030. Тобто революційності нема.
Я думав rjkz з німцями запропонує дещо, що замінить 10см екстр. ППС хоча б на 5 см чогось інноваційного. Я вже не кажу про 10см ППС замінити на 1см наносвистогіперматеріалу (щоб дійсно була революція) . Нічого такого не існує.

Вакуум - прекрасний тепло і звукоізолятор.
Зробіть той об'єм герметичний, поставте насос, щоб підтримувати його - і буде вам ідеальний теплоізолятор.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23304
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Hotab написав:pret ,


Як варіант - пенополиизоцианурат (λ=0.025) з товщиною 16 мм може будет альтернативою 500мм повнотілої цегли

З цією задачею справиться 20мм звичайного екстр. ППС з коеф. 0.030. Тобто революційності нема.
Я думав rjkz з німцями запропонує дещо, що замінить 10см екстр. ППС хоча б на 5 см чогось інноваційного. Я вже не кажу про 10см ППС замінити на 1см наносвистогіперматеріалу (щоб дійсно була революція) . Нічого такого не існує.

Вакуум - прекрасний тепло і звукоізолятор.
Зробіть той об'єм герметичний, поставте насос, щоб підтримувати його - і буде вам ідеальний теплоізолятор.
Всього нічого - зробити шар вакууму на площу хоча б кімнати і товщиною до 20 мм. Але то ж дрібниці. Головне, концепція відома
П.С. Нульової теплопередачі все одно не буде, випромінення ніхто не відміняв
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33528
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 7797 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:39

  Hotab написав:rjkz , я прошу от вас (и немцев) немногого: цифру коэф. теплопроводности волшебного материала.
Олимпиады по физикам и математикам были и у меня. Диплом тоже технический (потому что летчики это и инженеры). Есть цифра?

Как в этой таблице по ссылке.

https://budportal.com.ua/articles/teplo ... materialov

николай затихарился...
проводит конференцию с "немцами", 5 лет киси в анамнезе ёпт...
ждемс...
Прохожий
 
Повідомлень: 13156
З нами з: 05.06.13
Подякував: 899 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:43

  Faceless написав:
Frant написав:
  Hotab написав:З цією задачею справиться 20мм звичайного екстр. ППС з коеф. 0.030. Тобто революційності нема.
Я думав rjkz з німцями запропонує дещо, що замінить 10см екстр. ППС хоча б на 5 см чогось інноваційного. Я вже не кажу про 10см ППС замінити на 1см наносвистогіперматеріалу (щоб дійсно була революція) . Нічого такого не існує.

Вакуум - прекрасний тепло і звукоізолятор.
Зробіть той об'єм герметичний, поставте насос, щоб підтримувати його - і буде вам ідеальний теплоізолятор.
Всього нічого - зробити шар вакууму на площу хоча б кімнати і товщиною до 20 мм. Але то ж дрібниці. Головне, концепція відома
П.С. Нульової теплопередачі все одно не буде, випромінення ніхто не відміняв

может пора уже стартануть ветку "строимдом/НЕнаучная фантастика" вместо загаживания ТЕМАТИЧЕСКОЙ ветки???
ну или пора к николаю на мусорную флудоветку типа эмиграции или "свободного общения" нипочём... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 31 лип, 2023 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 13156
З нами з: 05.06.13
Подякував: 899 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну так на ринку нерухомості штиль - продавати чекають хто купить по їх довоєнних хотєлках, покупани чекають здешевшання, і перші і другі розуміють що краще зараз бути з грошима і мобільним)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:48

cherchiltank
и?
это повод гадить???

есть ветки про "свободное общение на тему..." и эмиграции от николая, резвитесь там...
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 31 лип, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 13156
З нами з: 05.06.13
Подякував: 899 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Самые лучшие нанопупершумотермоизоляционные материалы используются в премиальных авто, что официально продаются в Канаде(полно крупных городов с температурой зимой как в Магадане), в США на Аляске, в Норвегии/Швеции/Финке
В авто 20++мм мат такого материала зачастую некуда пристроить и поэтому он идёт толщиной от силы в палец, особенно в плотно набитом моторном отсеке
Целесообразно ли такой дорогой материал использовать в ремонте квартир, которые скоро по Франту будут проданы по цене этого же пуперремонта - не в курсе
барабашов
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 16.06.15
Подякував: 254 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 21:51

  Прохожий написав:cherchiltank
и?
это повод гадить???

есть ветки про "свободное общение на тему..." и эмиграции от николая, резвитесь там...

Так нічого не продається і не купується - обвалу нема , дорожаю нема - про що говорити?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11112111131111411115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2399, 2400, 2401
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24000 16194223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 лип, 2023 16:13
yama
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (491)
31.07.2023 22:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.