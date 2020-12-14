RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11113111141111511116
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я начал, мне и разгребать.
Какой штиль?

Просмотры сегодня были - Славутич 165 на руки.

Я тут советовал Грейт 3к, делится на две 1к. Продана.

Колитесь, кто купил
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 824
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 23:58

  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
Ходіть у тапцях. Сорян, "у шльопанцях"
А з мене, якось, досить. Учитывая опыт жизни в квартирах, теплый пол делаю везде. Особенно кайфово в осенний период, когда дубарь, а отопления нет


я не про ТП питав, а саме про душ. перший раз таке бачу. навіщо його гріти, якщо він від води гріється? чи це для любителів холодної води
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5534
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2606 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11113111141111511116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2399, 2400, 2401
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24001 16194339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 лип, 2023 22:50
roberto dark
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5309269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5799
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4139)
31.07.2023 23:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.