Я начал, мне и разгребать.
Какой штиль?
Просмотры сегодня были - Славутич 165 на руки.
Я тут советовал Грейт 3к, делится на две 1к. Продана.
Колитесь, кто купил
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Додано: Пон 31 лип, 2023 22:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я начал, мне и разгребать.
Какой штиль?
Просмотры сегодня были - Славутич 165 на руки.
Я тут советовал Грейт 3к, делится на две 1к. Продана.
Колитесь, кто купил
Додано: Пон 31 лип, 2023 23:58
я не про ТП питав, а саме про душ. перший раз таке бачу. навіщо його гріти, якщо він від води гріється? чи це для любителів холодної води
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