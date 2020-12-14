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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11113111141111511116
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я начал, мне и разгребать.
Какой штиль?

Просмотры сегодня были - Славутич 165 на руки.

Я тут советовал Грейт 3к, делится на две 1к. Продана.

Колитесь, кто купил
beee
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 23:58

  beee написав:Правильно, не делайте ТП ни в душе ни в санузлах. Нигде. Не ставьте, как пишет Hotab, УЗО. И никогда не обращайте внимание на время его срабатывания. Не делайте гидроизоляцию.
Ходіть у тапцях. Сорян, "у шльопанцях"
А з мене, якось, досить. Учитывая опыт жизни в квартирах, теплый пол делаю везде. Особенно кайфово в осенний период, когда дубарь, а отопления нет


я не про ТП питав, а саме про душ. перший раз таке бачу. навіщо його гріти, якщо він від води гріється? чи це для любителів холодної води
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 00:06

  барабашов написав:Самые лучшие нанопупершумотермоизоляционные материалы используются в премиальных авто, что официально продаются в Канаде(полно крупных городов с температурой зимой как в Магадане), в США на Аляске, в Норвегии/Швеции/Финке
В авто 20++мм мат такого материала зачастую некуда пристроить и поэтому он идёт толщиной от силы в палец, особенно в плотно набитом моторном отсеке
Целесообразно ли такой дорогой материал использовать в ремонте квартир, которые скоро по Франту будут проданы по цене этого же пуперремонта - не в курсе

На ютубе чувак строитель с 3 млн подписчиками применяет автомобильную звукоизоляцию. Особенно при изоляции стояков. Если автомобильную изоляцию брендовую наклеить на смежную газобетонную стену - соседей скорее всего слышать перестанете. Не уверен что такой же трюк получится при такой же толщине изоляции строительной.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 00:08

  beee написав:У меня под плиткой Эппс тройка. Но это не мешает плитке морозить ласты осенью-зимой, сорян, отводить тепло от ступней. наверное, плитка весит много и теплоемкость немаленькая.
На кухне босиком стоять на льдах, когда готовишь тоже, видимо, особый вид удовольствия


у мене ушп (20см пінопласту), все одно ноги тепліші ніж подача води у ТП (28-30 градусів).
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 00:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:
  барабашов написав:Самые лучшие нанопупершумотермоизоляционные материалы используются в премиальных авто, что официально продаются в Канаде(полно крупных городов с температурой зимой как в Магадане), в США на Аляске, в Норвегии/Швеции/Финке
В авто 20++мм мат такого материала зачастую некуда пристроить и поэтому он идёт толщиной от силы в палец, особенно в плотно набитом моторном отсеке
Целесообразно ли такой дорогой материал использовать в ремонте квартир, которые скоро по Франту будут проданы по цене этого же пуперремонта - не в курсе

На ютубе чувак строитель с 3 млн подписчиками применяет автомобильную звукоизоляцию. Особенно при изоляции стояков. Если автомобильную изоляцию брендовую наклеить на смежную газобетонную стену - соседей скорее всего слышать перестанете. Не уверен что такой же трюк получится при такой же толщине изоляции строительной.
Лохів на світі навіть більше 3млн
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 00:13

  hume написав:
  Hotab написав:hume , в формуле теплопооерь через теплоизоляционный материал (ППС) или ограждающие конструкцию есть:
1. Т по одну сторону утеплителя (плита потолка вашего соседа, с Т порядка 25 град С )
2. Т по другую сторону (теплоноситель , то есть кабель или вода) , это 45 град и более
Дельта Т составляет 20 градусов.
3. Толщина ППС., и его коэффициент теплопроводности
Сколько вы будете терять через ППС толщиной 3 см или 5 см , или 10 см в сторону соседа - посчитать несложно. Где лежит датчик, и толщина стяжки над ТП имеют косвенное значение в вопросе перетока тепла от теплоносителя к соседу снизу. Просто мало кто заморачивается тем вопросом, что до 30% тепла своего ТП дарит нижнему соседу.

Самый главный вопрос это как уложить эппс под стяжку, и каковы будут затраты. И даже при этом теплопотери останутся ибо та же стяжка остаётся под теплым полом. Обычно теплый пол без теплоизоляции устанавливается только в кухне, в среднем 8 квадратов при 16 метровой кухне. Даже считать ничего не нужно, заморачиваться с утеплителем себе дороже.

Не представляю как теплый пол может прогреть соседей снизу, мощность в среднем 150 ватт на метре кв. Вниз 250 мм бетона


ушп. фундамент повністю теплоізольований і працює як аккумулятор тепла (50 тон на 120 квм). стяжку я і не робив, плитку прям по ушп кинув все гут, трохи клею дорогого перерозхід і плиточник матюкався місцями)
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 00:44

  cherchiltank написав:Жив багато де але ніколи проблем не мав з шумом - хіба якщо діти плигають і носяться і одного разу на піаніно хтось грав - але від цього ніяка шумовзоляція не врятує


Вы ощибаетесь.
У моего соседа сверху трое детей, у меня двое.
У меня с соседями и сверху и снизу мир-дружба-жвачка.
Хотабу.
Еще раз повторюсь - материал был 9 мм, но со временем стали выпускать тоньше (не помню сколько) и толще 22 мм. Это уже было для других целей, не под плитку.
Когда-то я выкладывал на этой ветке бесплатные консультации, за которые кто-то взял-бы деньги.
Сначала я зарекся это делать после того, как по чьим-то жалобам модерация их сносила, Через некоторое время возобновил ("у меня большое сердце, как у теленка" (с))ну а потом пошел мем про то,что "не желтеет и не отваливается" (ТМ кроссовок).
Не хочет пипл знать то, что ему не надо.
Так нафига оно мне надо?
Сорри, лавочка закрыта.
На самом деле, мне после КИСИ, нескольких лет на стройках, в том числе не в Украине, было удивительно узнать, что существуют технологические решения, которые позволяют достигать гарантированного результата в таких сложных условиях, которые мне как строителю казались исключающими достижение цели.
Теперь - ищите и обрящете.
Всем нежелтеющих и не отваливающихся ремонтов. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 00:50

  Прохожий написав:
  Hotab написав:rjkz , я прошу от вас (и немцев) немногого: цифру коэф. теплопроводности волшебного материала.
Олимпиады по физикам и математикам были и у меня. Диплом тоже технический (потому что летчики это и инженеры). Есть цифра?

Как в этой таблице по ссылке.

https://budportal.com.ua/articles/teplo ... materialov

николай затихарился...
проводит конференцию с "немцами", 5 лет киси в анамнезе ёпт...
ждемс...


Не все сидят сутками на форуме, следя как-бы кто не в тему ветки чего не написал.
Да, прохожий?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 00:51

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Жив багато де але ніколи проблем не мав з шумом - хіба якщо діти плигають і носяться і одного разу на піаніно хтось грав - але від цього ніяка шумовзоляція не врятує


Вы ощибаетесь.
У моего соседа сверху трое детей, у меня двое.
У меня с соседями и сверху и снизу мир-дружба-жвачка.
Хотабу.
Еще раз повторюсь - материал был 9 мм, но со временем стали выпускать тоньше (не помню сколько) и толще 22 мм. Это уже было для других целей, не под плитку.
Когда-то я выкладывал на этой ветке бесплатные консультации, за которые кто-то взял-бы деньги.
Сначала я зарекся это делать после того, как по чьим-то жалобам модерация их сносила, Через некоторое время возобновил ("у меня большое сердце, как у теленка" (с))ну а потом пошел мем про то,что "не желтеет и не отваливается" (ТМ кроссовок).
Не хочет пипл знать то, что ему не надо.
Так нафига оно мне надо?
Сорри, лавочка закрыта.
На самом деле, мне после КИСИ, нескольких лет на стройках, в том числе не в Украине, было удивительно узнать, что существуют технологические решения, которые позволяют достигать гарантированного результата в таких сложных условиях, которые мне как строителю казались исключающими достижение цели.
Теперь - ищите и обрящете.
Всем нежелтеющих и не отваливающихся ремонтов. :mrgreen:

Діти різні бувають - в мене наверху трійко жило - так вони і гирю на підлогу могли швиронути)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 01:05

  cherchiltank написав:
  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Жив багато де але ніколи проблем не мав з шумом - хіба якщо діти плигають і носяться і одного разу на піаніно хтось грав - але від цього ніяка шумовзоляція не врятує


Вы ощибаетесь.
У моего соседа сверху трое детей, у меня двое.
У меня с соседями и сверху и снизу мир-дружба-жвачка.
Хотабу.
Еще раз повторюсь - материал был 9 мм, но со временем стали выпускать тоньше (не помню сколько) и толще 22 мм. Это уже было для других целей, не под плитку.
Когда-то я выкладывал на этой ветке бесплатные консультации, за которые кто-то взял-бы деньги.
Сначала я зарекся это делать после того, как по чьим-то жалобам модерация их сносила, Через некоторое время возобновил ("у меня большое сердце, как у теленка" (с))ну а потом пошел мем про то,что "не желтеет и не отваливается" (ТМ кроссовок).
Не хочет пипл знать то, что ему не надо.
Так нафига оно мне надо?
Сорри, лавочка закрыта.
На самом деле, мне после КИСИ, нескольких лет на стройках, в том числе не в Украине, было удивительно узнать, что существуют технологические решения, которые позволяют достигать гарантированного результата в таких сложных условиях, которые мне как строителю казались исключающими достижение цели.
Теперь - ищите и обрящете.
Всем нежелтеющих и не отваливающихся ремонтов. :mrgreen:

Діти різні бувають - в мене наверху трійко жило - так вони і гирю на підлогу могли швиронути)


Мои гоняли на таких машинках - сверху садится ребенок верхом, ногами отталкивается. Пластмассовые жесткие ребристые колеса. Врезались в стены, в двери, мебель.
Играли в футбол дома. Прыгали с кровати.
Когда они уже тут это начали делать (даже далеко не в той мере, просто бегали иногда друг за другом), то нам снизу палкой стучали, приходили ругаться, жаловались лендлорду.
А в Киеве соседи приходили кофею с тортиком попить.
rjkz
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