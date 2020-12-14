Додано: Вів 01 сер, 2023 00:44

cherchiltank написав: Жив багато де але ніколи проблем не мав з шумом - хіба якщо діти плигають і носяться і одного разу на піаніно хтось грав - але від цього ніяка шумовзоляція не врятує Жив багато де але ніколи проблем не мав з шумом - хіба якщо діти плигають і носяться і одного разу на піаніно хтось грав - але від цього ніяка шумовзоляція не врятує

Вы ощибаетесь.У моего соседа сверху трое детей, у меня двое.У меня с соседями и сверху и снизу мир-дружба-жвачка.Еще раз повторюсь - материал был 9 мм, но со временем стали выпускать тоньше (не помню сколько) и толще 22 мм. Это уже было для других целей, не под плитку.Когда-то я выкладывал на этой ветке бесплатные консультации, за которые кто-то взял-бы деньги.Сначала я зарекся это делать после того, как по чьим-то жалобам модерация их сносила, Через некоторое время возобновил ("у меня большое сердце, как у теленка" (с))ну а потом пошел мем про то,что "не желтеет и не отваливается" (ТМ кроссовок).Не хочет пипл знать то, что ему не надо.Так нафига оно мне надо?Сорри, лавочка закрыта.На самом деле, мне после КИСИ, нескольких лет на стройках, в том числе не в Украине, было удивительно узнать, что существуют технологические решения, которые позволяют достигать гарантированного результата в таких сложных условиях, которые мне как строителю казались исключающими достижение цели.Теперь - ищите и обрящете.Всем нежелтеющих и не отваливающихся ремонтов.